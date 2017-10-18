Google’ın ürünü olan, geçtiğimiz günlerde Pixel 2 ve Pixel 2 XL ile teknoloji dünyasına girmişti. Ana ekran teması ve canlı duvar kağıtları gibi özellikleriyle farkındalık yaratan Pixel 2 ve Pixel 2 XL, tanıtıldığından bu yana Android kullanıcılarının gözüne girmeyi başardı. Pixel’in başlatıcısındaki en dikkat çekici özellik ise Google Arama Çubuğu’nun ana ekranda alt tarafta bulunmasıdır.

Peki ya Pixel 2 ve Pixel 2 XL‘ın sahip olduğu temayı Android’e nasıl kuracaksınız? Sorunun cevabı için yazımızı okumaya devam edin…

Android: Pixel Launcher’i Android’e Kurma

Pixel Launcher’i Android’e kurmak için bu kez size Google Play Store yardımcı olmayacak. Çünkü Google, neden kendi ürününü korsan bir şekilde satasın ki? Dosyayı APK olarak indirmeniz gerekiyor. Size yardımcı olacak uygulamayı APK olarak indirmek için buraya tıklayın. Daha sonra APK’yı telefonunuza kurun ve başlatıcıyı Pixel Launcher olarak belirleyin.

Pixel Launcher oldukça sade ve şık bir tasarıma sahiptir. Altta bulunan ekran görüntüsünde görüldüğü gibi Google Arama Çubuğu ekranın alt tarafında yer alıyor. Ama fark ettiyseniz ekranda Uygulamalar Menüsü‘ne erişebileceğiniz bir buton yok. Ekranı yukarı kaydırın. Uygulamalar listesi, işte karşınızda!

Pixel Launcher üstte de dediğimiz gibi sade ve şık bir tasarıma sahip. Ana ekranda iki parmağınızla yakınlaştırma işlemi yaptığınızda ekranın içine kadar girebilirsiniz. Ayrıca ekranda Pixel Launcher’a tasarlanmış ama beyaza indirgenmiş bir siyah duvar kağıdı da kullanabilirsiniz. Bu, hem şarjınızın daha az tükenmesini hem de telefonunuzun daha şık görünmesini sağlar.

Eğer telefonunuzda farklılık istiyorsanız ve şık bir temayla telefonunuzu kişiselleştirme düşünceniz varsa Pixel Launcher tam size göre!

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