Android Telefona LG V30’un Yüzen Çubuk Özelliğini Eklemek

Android Telefona LG V30'un Yüzen Çubuk Özelliğini Eklemek 8

Sahip olduğunuz Android Telefona LG V30’un Yüzen Çubuk Özelliğini Eklemek için yararlanabileceğiniz başarılı bir uygulamaya göz atıyoruz. LG’nin geçtiğimiz ay içerisinde tanıttığı V30 firmanın şu ana kadar geliştirmiş olduğu en başarılı amiral gemisi akıllı telefonlarından birisi konumunda. Tıpkı G6 modelinde olduğu gibi neredeyse çerçevesiz yapıda olan ekranı ve şık tasarımıyla geçtiğimiz yılın modelleri olan G5 ve V20’ye kıyasla önemli değişiklikler söz konusu. Arayüzde de önemli iyileştirmeler var. Bunlardan birisi de Floating Bar olarak adlandırılan yüzen bir çubuk. Önemli uygulama ve işlevlere kolay erişim imkanı sunuyor. LG V30’un Floating Bar yani yüzen çubuk özelliğini Android telefonunuza kazandırmak için üçüncü parti bir uygulamadan faydalanmanız gerekecek.

Android Telefona LG V30’un Yüzen Çubuk Özelliğini Eklemek

Öncelikle Floating Bar LG V30 uygulamasını Google Play mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget aracılığıyla akıllı telefonunuza yükleyin.

Floating Bar LG V30
Floating Bar LG V30
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Floating Bar LG V30
Developer: THSoftware
Fiyat: Ücretsiz+

Uygulamayı çalıştırın. Apps sekmesini görüntüleyin. + simgeli butona dokunarak çubuğa dilediğiniz uygulamanın simgesini ekleyebilirsiniz.

Android Telefona LG V30'un Yüzen Çubuk Özelliğini Eklemek 1

Tools sekmesinden yüzen çubuğa WiFi, flaş, ekran kapatma, sessiz modu, Bluetooth, otomatik parlaklık anahtarı gibi kısayol ve araçları ekleyebilirsiniz. Bu özellik ücretli.

Android Telefona LG V30'un Yüzen Çubuk Özelliğini Eklemek 2

Contacts sekmesinden tahmin edebileceğiniz üzere rehberinizde kayıtlı kişilerin kısayolunu yüzen çubuğa dahil edebiliyorsunuz. Bu özellik de ücretli.

Android Telefona LG V30'un Yüzen Çubuk Özelliğini Eklemek 3

Website sekmesinden web sitesi kısayolu oluşturabilmeniz mümkün. Bu da ücretli versiyonda mevcut.

Android Telefona LG V30'un Yüzen Çubuk Özelliğini Eklemek 4

Uygulama ayarlarından opasite, çubuk stili, kilit ekranında etkinleştirme / devre dışı bırakma gibi durumları düzenleyebilirsiniz.

Android Telefona LG V30'un Yüzen Çubuk Özelliğini Eklemek 5

5 USD karşılığında tüm özellikleri etkinleştirebilir ve reklamlardan kurtulabilirsiniz.

Android Telefona LG V30'un Yüzen Çubuk Özelliğini Eklemek 6

Yüzen çubuk arayüzde bu şekilde görülüyor. Sağında veya solunda bulunan ok simgeli butona dokunarak kolayca gizleyebiliyor veya görünür hale getirebiliyorsunuz.

Android Telefona LG V30'un Yüzen Çubuk Özelliğini Eklemek 7

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