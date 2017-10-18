Android‘li akıllı telefonlarda Twitter’dan GIF İndirmek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. İnternet bağlantı olanakları günümüzde hayli iyileşti ve sosyal ağlar da bu duruma ayak uydurarak fotoğraf, video, GIF paylaşımını teşvik edici şekilde yapılandırıldı. Özellikle çeşitli anlarda derman anlatmak için oldukça kullanışlı ve eğlenceli olan GIF’ler artık hemen her sosyal ağda destekleniyor. Twitter’da da GIF içeriklerin sıkça paylaşıldığına şahit oluyoruz. Bu GIF’in yer aldığı tweet’i favorilerinize ekleyerek daha sonra kolayca ulaşmanız mümkün olsa da Twitter’ı yoğun şekilde kullanıyorsanız ilgili tweet’e bir süre sonra kolay ulaşım imkanınız kaybolabilir. Beğendiğiniz GIF’leri akıllı telefonunuza kaydetmek daha akıllıca olabilir. Android‘li akıllı telefonlarda Twitter’dan GIF İndirmek için faydalanılabilecek başarılı bir uygulama var.

Android: Twitter’dan GIF İndirmek

Daha önce de belirttiğimiz gibi bu işlem için üçüncü parti bir uygulamadan yararlanacağız. Android’li akıllı telefonunuzdaki Google Play mağazasında arama yaparak ya da aşağıdaki widget’ı kullanarak Tweet2gif uygulamasını yükleyin.

Twitter uygulamasını açın ve akıllı telefonunuza kaydetmek istediğiniz bir GIF’i tespit edin. İlgili tweet’in sağ üst kısmında yer alan ok simgeli butona dokunun ve karşınıza gelen seçenekler arasından Copy Link To Tweet‘e tıklayın. Tweet2gif uygulamasını açın, arayüzdeki kutucuğa kopyalamış olduğunuz GIF içeren tweet’in bağlantısını yapıştırın.

Alt kısımda yer alan Download GIF butonuna dokunmanız yeterli olacaktır. İndirdiğiniz GIF’i dilediğiniz zaman açabileceğiniz gibi çeşitli sosyal ağlar veya anlık mesajlaşma uygulamalarında arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz.