Huawei Mate 9 ve P10 Android 8.0 Oreo güncellemesi ile ilgili yeni bir gelişme söz konusu. Resmi tanıtımı kısa süre önce gerçekleştirilen Mate 10 ve Mate 10 Pro akıllı telefonlar Huawei’nin Android 8.0 Oreo işletim sistemi kurulu şekilde piyasaya sürülecek olan ilk ürünleri. Çin merkezli teknoloji firmasının Android 8.0 Oreo işletim sistemini çalıştıran akıllı telefonları elbette bu iki modelle sınırlı kalmayacak, mevcut modeller için de güncellemeler yolda. Mate 10 ve Mate 10 Pro tanıtım etkinliğinde firma Mate 9 ve P10 serisinin de Oreo tabanlı EMUI 8.0 güncellemesini önümüzdeki günlerde alacağını açıkladı. Huawei Mate 9, Mate 9 Pro, P10 ve P10 Plus akıllı telefonlar Oreo güncellemesini alacak olan Huawei modelleri.

Huawei Mate 9 ve P10 Android 8.0 Oreo Güncellemesi

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Mate 9 serisinin güncellemeye Mate 10 modelleri mağazalardaki yerini aldıktan 3-4 hafta sonra ulaşmaya başlayacağını belirtiyor. P10 ve P10 Plus için net bir tarih verilmiş değil, bu modellere güncellemenin yakın gelecekte dağıtılmaya başlanacağı gibi muğlak bir ifade kullanıldı.

Mate 10 ve Mate 10 Pro’nun bu ay sonunda satışa sunulacağı düşünülürse Mate 9 ile Mate 9 Pro’nun Android 8.0 Oreo güncellemesini Kasım ayı sonunda almaya başlayacağını öngörebiliriz.

EMUI 8.0 arayüzünün görünümünün önceki versiyonlara fazlaca benzediği açık ama Huawei özellikle arka planda iyileştirmelerin gerçekleştirildiğini ve % 12 civarında performans kazanımı olduğunu iddia etmekte.

Son olarak Huawei, Mate 9 serisinin gerçek zamanlı akıllı sahne tanıma özelliklerini almayacağını açıkça belirtti fakat güncelleme diğer yapay zeka özelliklerini içerecek.