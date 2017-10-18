iPhone sahiplerinin cihazlarında yönetici izinlerini alıp kontrolü ele geçirmesine ve böylece istediği marketten uygulama indirip kurmasına jailbreak hapishane kaçışı adı veriliyor ama çoğu durumda yapmanıza gerek yok çünkü garanti yanabildiği gibi virüs girebilir ve ciddi sorunlar yaşanabilir.

iOS 10.2: iPhone İçin Jailbreak Adımları

Elbette bu işi meraktan ya da özel bir uygulamadan ötürü kafanıza koymuşsanız sizi engellemeyiz. Sadece ilgili iOS sürümü için jailbreak olanağı veren bir açığın bulunmuş olması gerekiyor. Son aşamada kullanıma giren iOS 11 için jailbreak erken denebilir. Şu aşamada önerebileceğimiz jailbreak işlemci iOS 10.2 ve iPhone 6s ile öncesini destekliyor. Diğer yolsa iOS 10.1.1 içeren iPhone 7 ile denemek.

iOS 10.2 jailbreak olayı yarı koruma modunda yani jailbreak yaptıktan sonra cihazı yeniden başlatırsanız tekrar jailbreak atmanız gerekiyor ama bir uygulama açıp butona basmak kadar basit bir işlem. Yeni iOS sürümlerindeki sıkıntı, son nesil APFS dosya sisteminin kırma işlemini zorlaştırması. Artık Apple imza istediği için iOS 11’den eski sürüme geri inmek mümkün olmuyor. Jailbreak düşkünleri iOS güncellemelerini asla hemen onaylamamalı.

Gerekenler

iOS 10.2

PC ya da Mac bilgisayar

Lightning kablosu

iPhone 6s ve öncesi

Cydia Impactor

.IPA uzantılı yalu102 (https://yalu.qwertyoruiop.com/)

Jailbreak öncesi sahte Apple kimliği oluşturmak iyi fikir olabilir. Aksilik olursa eskisi kalsın.



Ne olur olmaz diye önce bir yedek alın.

Jailbreak Adımları

Lightning kablosuyla bilgisayara bağlayın ve Cydia Impactor açın Cydia Impactor içinden iPhone’u seçin ve IPA uzantılı dosyanızı uygulamaya sürükleyin. Sahte Apple hesabını girin ve onaylayın. Kurulum bitince kabloyu çekin. Ayarlar – Genel – Cihaz Yönetimi alanında girdiğiniz e-postaya güvenilir verin. yalu102 uygulamasını açıp Go tuşuna basın ve jailbreak alın. Cydia uygulaması ana ekrana gelince işlem bitmiştir.

Cihaz yeniden başlarsa ya da kapanırsa tekrar yalu102 uygulamasını kullanın ve Go tuşuna basın. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.