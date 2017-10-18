Herhangi bir nedenden ötürü donan ve tepki vermeyen uygulamalar olabilir. Bu sorunun ne zaman karşınıza çıkacağı belli olmaz. Bazı uygulamalar içerdikleri açıklar ya da kod hataları yüzünden belirli durumlarda kasıp donabiliyor. iPhone sahipleri belirli yöntemleri kullanarak zorla kapatabilir.

iOS: Tepki Vermeyen Uygulamaları Zorla Kapatmak

Neyse ki Apple’ın iOS işletim sisteminde buna çözüm olacak bir çözüm var. Masaüstünde olduğu gibi Ctrl + Alt + Del çekerek uygulamaları görebilir ve tepki vermeyeni kapatabilirsiniz. İlk olarak şunu belirtmek isteriz ki mobil cihazlardaki işletim sistemleri RAM bellek alanını boş bırakmamak için son açılan ve sık kullanılan uygulamalarla dolduruyor yani açık uygulamaları bakıp sürekli diğerlerini kapatmayın fayda etmez ve cihaz hızlanmaz. Otomatik olarak bellek doldurulur…

iOS ortamında uygulamaları donunca zorla kapatmak için şu yolu izleyin:

Home butonuna çift tıklayın

Kapatmak istediğiniz uygulamayı bulmak için sola ya da sağa kaydırın

Uygulamaya ait ufak görselin üzerine tıklayıp basılı tutun

Kapatmak üzere yukarı sürükleyin

Son derece kolay ve alıştıktan sonra zaman almadan yapılabilir. Telefonu zorla yeniden başlatmak isterseniz:

iPhone 8: Ses açmaya basın çekin, ses kısmaya basın çekin ve güç butonuna basıp uzun tutun

iPhone 7: Ses kısma ve güç butonlarına aynı anda basın ve 10 saniye tutun

iPhone 6 ve öncesi: Home ve Güç butonlarına aynı anda 10 saniye basılı tutun

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