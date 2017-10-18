iPhone klavyesinde otomatik düzeltmeyi kapatmak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Günümüzde akıllı telefonlarımızı e-posta yazmak, anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla arkadaşlarımızla iletişim kurmak, sosyal ağlarda paylaşım / yorum yapmak, kısa notlar ve dökümanlar oluşturmak için sıkça kullanıyoruz. Cihazlar dokunmatik ekranlı olduğu ve kişisel bilgisayarlarımızdaki donanımsal klavyeler kadar rahat bir deneyim sunamadıkları için yazım hatası yapmak oldukça kolay. Bu durumu önlemek için otomatik düzeltme özelliği yıllardır var. Tabii otomatik düzeltme bazen sizin isteğiniz dışında düzeltmelere gidebilir, sizin yazdığınız bir kısaltmayı benzer karakterler içeren bir kelimeye otomatik olarak değiştirebilir. Kısaltmalardan sıkça yararlanıyorsanız otomatik düzeltme özelliği size ayak bağı olabilir. Apple iPhone klavyesinde otomatik düzeltmeyi kapatmak isteyebilirsiniz. İşlem kolaylıkla halledilebiliyor, aşağıdaki aşamaları basitçe takip etmeniz yeterli olacaktır.

iPhone Klavyesinde Otomatik Düzeltmeyi Kapatmak

Apple iPhone veya iPad’de bu işlemi uygulayabilirsiniz. Öncelikle Settings menüsüne gidin ve General bölümüne erişin.

General bölümü altından Keyboard‘a dokunun.

Klavye seçenekleri karşınıza gelecektir. Buradan Auto-Correction seçeneğini devre dışı bırakmalısınız.

Artık sahip olduğunuz Apple iPhone’da otomatik düzeltme özelliği devre dışı kalacak ve mail, web tarayıcı, anlık mesajlaşma, not tutma veya metin editörü uygulamalarında yazdığınız ifadelerde otomatik düzeltme özelliği devreye girmeyecektir. Bu durumda yazdığınız iletileri göndermeden önce tekrar okumanız daha da önem kazanıyor, aksi takdirde karşı tarafta yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek mesajlar / yazılar gönderebilirsiniz.