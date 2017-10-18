Kalabalık Selfie Çekimlerinin Yolu Açıldı

Son yılların modası selfie çekimleri olunca akıllı telefon üreticileri ön kameraları da iyileştirmek zorunda kaldılar. Bir zamanlar VGA çekim yapan ön kameralar artık 8 MP ve üstüne çıkabiliyor. Netlik artmış olabilir ama bir sıkıntı yakın mesafeden ötürü kadrana sığamamak ki işte bu yüzden selfie çubukları satışta ama taşımak ve kullanmak dert. Amacınız grup selfie çekimi ve Oscar ödülüne katılan ünlülerin yaptığı gibi topluca kalabalık görüntüler içinse iPhone kamerasının iyi sonuç verdiğini görebilirsiniz. Go Pro serisi kameralar bu sayede ilgi gördü. Aksiyon kamerasındaki balık gözü lens geniş çekim destekli. Selfie çubuğu taşımadan geniş açı çekimin şartı özel lens.

Kameralar üzerine eklenebilen balık gözü etkisi yapan lensler var ama bunlar çok pratik değil. Dijital fotoğraf makineleri iyi sonuç veriyor ama ayrı olarak taşımak dert. Ağır bir yükten ötürü akıllı telefonla sonuca gitmek istiyorsanız ufak bir tripod kullanarak iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. İyi kameralara alınan markalı lenslerin çok pahalı olduğu açık.

Artık yeni bir akıllı telefon alırken ön kameraya da dikkatli bakmak gerekiyor. Geniş açılı lens içeren ön kameraya sahip DOOGEE MIX 2 (http://www.doogee.cc/detail/mix-series-bezel-less-smartphone/122). Grup selfileri çekerken iyi bir yardımcı olmayı başarıyor. Dual arka kamera ve ön kameraya ek olarak 8 MP 130 derece geniş açılı kamera da içeren DOOGEE MIX 2 seçeneklerinizi arttırıyor. Bu kameranın sunduğu görüş açısı, geleneksel kameralara kıyasla neredeyse 50° daha geniş. Böylece aynı kareye çok sayıda kişi sığabiliyor. Go Pro gibi kameralara kıyasla, MIX 2 en iyi sonucu veren taşınabilir selfie kamerasına sahip.

Amiral gemisi konumundaki DOOGEE MIX 2, geniş açılı kameraya ek olarak çok sayıda premium özelliğe sahip. Ufak bir satış hilesi değil tam kapsamlı bir akıllı telefon olarak görülebilir. 5.99 inç tam ekran FHD+ çözünürlüklü kameraya sahip olmasına rağmen 5.5 inç ekranlı akıllı telefon boyutlarında. Face Unlock ve parmak izi olmak üzere iki çeşit güvenlik önlemi sunuyor. MTK Helio P25 işlemci, 6 GB RAM ve 4060 mAh batarya yanında 16 ve 13 MP dual kameralara sahip.

Tam ekranlı cihazlarla dolu olan piyasada DOOGEE’nin 130 derece geniş açılı ön kamerasıyla ve Face Unlock güvenlik sistemiyle fark katan MIX 2’yi sunması mantıklı görünüyor. Beklenen satış tarihi bu ay içinde ve tahminen 200 dolar olacak.