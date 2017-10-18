Katlanır Gövdeli ve Çift Ekranlı ZTE Axon M

Seneler önce kullandığımız katlanır telefonlar geri dönebilir mi? Üst kapakta iç ve dış ekranlar içeren, alt kısımda klavye ve batarya içeren katlanır telefonların gelmesi beklenemez ama ZTE’nin önerdiği katlanır yapılı Axon M modeli çift dokunmatik ekranı kitap misali yan yana getiriyor. ZTE Axon M’in özelliği klasik dokunmatik ekranlı akıllı telefona katlanır ikinci ekran eklemesi. 5.2 inç 1080p ekran, geçen senenin kralı Snapdragon 821 işlemci, 4 GB RAM bellek ve 20 MP kamera içeren iddialı bir cihaz ve katlanır kısımla birlikte birebir aynısı 5.2 inç Full HD ekran ekleniyor.

Arkaya katlanınca iki yüzü ekranlı olan telefon açınca farklı bir deneyim yaşatıyor. Alttaki dokunmatik menüde sağda görülen M butonuna basınca bu iki ekranın ne şekilde (yan yana, dikey, görüntü klonlama gibi) kullanılacağı seçilebiliyor. ZTE’nin çalışmalarıyla en çok indirilen 100 Android uygulamasının çift ekranla uyumlu olması sağlanmış. Ayrı ekranlarda ayrı videolar açılırsa özel bir dokunmatik butonla hangi sesin geleceği seçilebiliyor. Aslında 2011’de buna benzer bir ürün yapan Kyocera olmuştu ama Echo modeli beklenen deneyimi sunamamıştı.

İkinci ekran tam olarak arkaya katlanınca normal bir akıllı telefon gibi kullanılabiliyor. Her ekran Gorilla Glass 5 cam kaplı ve korumalı. 3180 mAh kapasiteli bataryanın çift ekranla ne kadar uzun süre kullanım sunacağı soru işareti ama ZTE açıklamasına göre bir günü çıkarabiliyor. Elbette çift ekrandan ötürü kapalı durumda kalınlık 12.1 mm oluyor ve telefon 230 gram geliyor. İlk aşamada sadece Japonya’da Docomo ve ABD’de AT&T üzerinden satışa sunulacak.

Şimdilik fiyatı belirli değil ama ikinci ekrandan ötürü pahalı olması kaçınılmaz.