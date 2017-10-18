Lenovo K8, K8 Plus ve K8 Note Android 8.0 Oreo güncellemesi ile ilgili yeni bir gelişme var. Son yıllarda akıllı telefon pazarının iddialı oyuncuları arasına girmeyi başaran Lenovo’nun performans / fiyat oranı oldukça başarılı olan cihazları var. Firma bu cihazlarından üç tanesinin Android 8.0 Oreo güncellemesini alacağını açıkladı. Eğer Lenovo’nun K8, K8 Plus veya K8 Note akıllı telefonlarından birisine sahipseniz ilerleyen dönemlerde Android 8.0 Oreo’yu elde edebileceğinizi paylaşmak istiyoruz. Orta seviye olarak nitelendirilebilecek bu akıllı telefonların Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak olması şüphesiz sevindirici bir gelişme.

Lenovo K8, K8 Plus ve K8 Note Android 8.0 Oreo Güncellemesi

Güncellemelerin cihazlara sunulacağını belirttik fakat Lenovo’nun yayınlanma tarihleri ile ilgili paylaşımı da üzmüyor değil. Firmanın verdiği bilgiye göre Android 8.0 Oreo güncellemesini K8 modeli Haziran 2018, K8 Plus ve K8 Note modelleri ise Temmuz 2018’de alacak. Bu tarihlere yaklaşık 8-9 ay gibi ciddi bir zaman var. Yani bu akıllı telefonlardan birisini kullanıyorsanız önümüzdeki yıl Haziran – Temmuz döneminde Android Oreo işletim sistemine geçiş yapabileceksiniz.

Google, Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunu 21 Ağustos’ta resmi olarak tanıtmış ve mevcut Pixel ile Nexus cihazlarına güncellemeyi dağıtmaya başlamıştı. Pixel 2 ve Pixel 2 XL modelleri de Android Oreo kurulu şekilde gelmekte. Diğer üreticiler güncel üst düzey akıllı telefon modelleri için Oreo güncellemesi üzerinde çalışmalarını sürdürmekte. Güncel orta seviye cihazların 2018 ilkbaharından önce Oreo güncellemesine ulaşmaları zor görünüyor. Google ise geçtiğimiz yıllarda izlediği rotadan sapmazsa Ağustos 2018’de Android 9.0 versiyonunu duyuracaktır.