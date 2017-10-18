LG’nin giriş seviyesi akıllı telefonları arasında yer alan LG K4, uygun fiyatı ile kendisini gösteriyor. LG K4’ün ön kamerasında bulunan Gesture Shot özelliği sayesinde selfie çekmek için sadece elinizi açıp kapatmanız yeterli oluyor. LG K4’de bulunan kolay arayüz modu, ilk kez akıllı telefon kullanacak olanları mutlu ediyor. Bu yazımızda LG K4 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak, telefonunuzun ilk kullandığı Android sürümüne geri dönüş yapabilirsiniz.

İndirmeniz gerekenler

LG UP programını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

LG Mobile Drive’ı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

LG K4 Stock ROM dosyasını buradan bulabilirsiniz.

Hazırlık

Stock ROM yükleme işlemini gerçekleştirmeniz için telefonun Rootlu olması gerek. Eğer LG K4 Rootlu değil ise LG K4 Root atma rehberimizden yardım alabilirsiniz.

İlk olarak size vermiş olduğumuz bağlantılardan LG UP programını ve LG Mobile Driver’ı indirdikten sonra kurulum işlemlerini gerçekleştirin.

LG K4’ün USB hata ayıklama modunu açmanız gerek. LG K4’ün Geliştirici seçenekleri etkin değil ise Ayarlara girin ve Telefon hakkında kısmından Derleme numarasına 6-7 kez basın. Bu sayede Geliştirici seçenekleri görünür hale gelecektir. Şimdi ise Ayarlara geri dönerek Geliştirici seçeneklerine girin ve USB hata ayıklama modunu aktif hale getirin.

Not: Anlatacağımız işlemleri uyguladıktan sonra alacağınız hata veya sorunlarda sorumluluğun kendinize ait olduğunu belirtelim.

LG K4 Stock ROM Yükleme

İlk olarak güç tuşuna basılı tutarak LG K4’ü kapatın.

Devamında ise Ses arttırma tuşuna basılı tutarak, Firmware Update yazılı ekranın gelmesini sağlayın. Ardından USB kablo ile LG K4’ü bilgisayarınıza bağlayın.

LGUP programı açarak UPGRADE seçeneğinin önündeki kutucuğu işaretleyin. Öncelik olarak UPGRADE seçeneğini seçmenizin amacı; Stock ROM dosyanızı seçebilmenizi sağlamak. Şimdi ise sağ alt kısımda yer alan üç noktalı butona basarak Stock ROM dosyanızı seçebilirsiniz.

Ardından Process kısmında bulunan REFURBISH seçeneğini işaretleyin. Son olarak Start butonuna basarak, LG K4 Stock ROM yükleme işlemini başlatabilirsiniz. Yükleme işlemi sonlandığı zaman USB kablonuzu bilgisayarınızdan çıkartarak telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz. Konu ile ilgili sorularınız var ise forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımıza bildirebilirsiniz.