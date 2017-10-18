Sony Xperia E5, uygun fiyatı ile piyasadaki yerini korumaya devam ediyor. Sony Xperia E5’in Ultra STAMINA Modu, pilinizin en iyi şekilde korunmasını sağlıyor. Sony Xperia E5, 13.0 MP’lik arka kamerasında bulunan LED flaşı ile karanlık ortamlarda bile çekim yapmanıza yardımcı oluyor. Sony Xperia E5’de 16 GB dahili hafıza bulunuyor fakat isterseniz bu alanı micro SD kart takarak 200 GB’a kadar genişletebilirsiniz. Bu yazımızda Sony Xperia E5 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız işlemleri izleyerek, ROM yükleme işleminin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.

İndirmeniz gerekenler

Sony Xperia E5 Stock ROM dosyasını buraya tıklayarak bulabilirsiniz.

Sony Mobile Flasher programını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Hazırlık

Sony Xperia E5 Stock ROM yükleme işlemini yapabilmeniz için telefonunuzun Rootlu olması gerek. Sony Xperia E5 Rootlu değil ise buraya tıklayarak işlemlerin nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz.

Sony Xperia E’in USB hata ayıklama modunu aktif etmeniz gerek. Bunun için ilk olarak Ayarlar kısmına girerek Geliştirici seçeneklerinin görünür olup olmadığını kontrol edin. Eğer Geliştirici seçenekleri görünmüyorsa, Telefon hakkında > Derleme numarasının üzerine 6-7 kez dokunun. Şimdi ise Geliştirici seçeneklerine girerek USB hata ayıklama modunu etkin hale getirebilirsiniz.

İndirmeniz gerekenler kısmından Stock ROM dosyanızı bulabilirsiniz.

Size verdiğimiz bağlantı üzerinden Sony Mobile Flasher programını indirerek, kurulum işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Sony Xperia E5 Stock ROM Yükleme

Öncelikle kurulum işlemini gerçekleştirdiğiniz Sony Mobile Flasher programını açın.

Program açıldıktan sonra sol üst köşedeki yıldırım butonuna basın.

Şimdi ise ekranda açılan küçük pencerede Flashmode seçeneğini işaretleyerek OK butonuna basın.

Ardından ROM seçme ekranı geldiğinde sağ köşedeki üç noktalı butona basarak Stock ROM dosyanızı seçebilirsiniz. Son olarak sağ alt köşede bulunan Flash butonuna basarak Sony Xperia E5 Stock ROM yükleme işlemini başlatabilirsiniz.

Biraz bekledikten sonra karşınıza yukarıdaki gibi bir uyarı ekranı gelecektir. Sony Xperia E5’i güç tuşuna basılı tutarak kapatın ve USB kablo yardımıyla bilgisayarınıza bağlayın. Bu sayede işlem otomatik olarak devam edecektir. Stock ROM yükleme işlemi sona erdiğinde USB kabloyu bilgisayarınızdan çıkartarak telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz. Konu ile ilgili sorularınızı forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımıza iletebilirsiniz.