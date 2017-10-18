Uygun Fiyatlı Xiaomi Redmi 5A Duyuruldu

Bundan birkaç ay kadar önce Redmi Note 5A modelini ilan etmiş olan Xiaomi, son olarak Redmi 5A modelini ilan ederek aynı cihazın daha ufak ekranlı versiyonunu sunmuş gibi bir izlenim yarattı. Gerçekten de son derece benzer özelliklere sahip ama ekran genişliği 5.5 inç yerine 5 inç değerine iniyor ve Full HD yerine 720p oluyor. Asıl ilgi çeken yanı son derece uygun olan ve 100 dolar altında kalan 91 dolarlık fiyatı. Gerçekte bir önceki Xiaomi Redmi 4A ile aynı fiyattan sunuluyor denebilir. Her nedense bir sene önceki Redmi 4A kıyasla donanımsal ilerleme yok ve Android 6 yerine 7 ile geliyor.

Fiyatına uygun olacak biçimde 5 inç 720p ekran, dört çekirdekli 1.4 GHz Snapdragon 425 işlemci, Android 7 esaslı MIUI 9 işletim sistemi, 2 GB RAM, 16 GB depolama sunuyor. Dual SIM destekli ama birisi hibrit olarak microSD kart destekliyor. 13 MP f/2.0 kameralı telefonda en fazla Full HD video çekilebiliyor. Fiziksel boyutlar değişmeden 140.4 x 70.1 x 8.4 mm oluyor ve ağırlık 137 gram. Nedense batarya kapasitesi 3120 yerine 3000 mAh değerine iniyor. İlk aşamada Çin’de satışta ve ardından diğer ülkelerde de sunuluyor olacak.