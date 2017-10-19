Android kullanıcıları arasında giderek artan oranda ilgi görmeye başlayan Magisk’in önceki root seçeneği Chainfire imzalı SuperSU’ya kıyasla avantajı Google’ın SafetyNet adlı güvenlik kontrolünü geçebiliyor olması. Böylece root edilse bile favori uygulama ve servislerin kullanılabilmesi.

Android: Magisk 14.3 İle Genel Yenilikler

Bu adımla birlikte artık root aldıktan sonra Android Pay, Pokemon Go gibi kırmızı kart gösteren uygulama ve oyunları da kullanabilirsiniz. Magisk güncellendi ve v14.3 Beta sürümüyle birlikte kullanıma girmiş durumda.

Magisk 14.1 ve 14.2

SuperSU alternatifi olarak ivme kazanan Magisk, elbette belirli cihazlarla uyumlu olacak biçimde geliştiriliyor ve dosya sistemi depolama alanı bölümlemesine bağlı olarak uyumlu olması için optimize edilmesi gerekiyor. Bu yüzden ilk aşamada Google Pixel ürünleriyle uyumlu Magisk gelmemişti. Magisk 14.1 ile birlikte topjohnwu tarafından A/B partisyon esaslı cihazlara destek verilmeye başlandı. Böylece Moto Z2 Force ve Xiaomi Mi A1 desteklenir oldu.

Magisk 14.3

Magisk’in son sürümü olan 14.3 ile geliştiricilerin “yenilmez” adı verdiği özel bir mod eklendi. Buradaki amaç bazı kullanıcıların yaşadığı root kaybı sorunlarını engellemek. Basit olarak farkı Magisk daemon’un çökmesini engellemek. Magisk arabiriminin temelini deamon oluşturduğu için önemli bir adım. Bu yenilikle birlikte beklenmeyen sorunlar ortadan kalkıyor. Eğer sorun çıkarsa cihaz yeniden başlayınca sorun düzeliyor. Bazı güncellemelerse arka planda gerçekleşiyor ve fark edilmiyor. Magisk Manager uygulaması SafetyNet kontrollerini aşma olanağı veriyor ve artık modüler. İndirme linkleri:

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