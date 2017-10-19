Android işletim sistemi sadece akıllı telefonlar ve tabletlerde karşımıza çıkmıyor. Aynı zamanda Android TV alıcıları, TV’lere eklenebilen HDMI dongle cihazlarında Android yüklü geliyor. Bu sayede ucuz bir dongle ile TV’leri akıllı hale getirmek mümkün. Hatta tarayıcı ile gezinti yapabilirsiniz.

Android TV Kullanırken Chrome Kurmak

Bazı cihazlar Google Play mağaza yüklü olarak geliyor ve istenen uygulamalar kurulabiliyor. Wi-Fi bağlantısı yapıldıktan sonra USB kablosuz klavye fare eklenerek normal bir bilgisayar gibi kullanılabilir. Yüklü gelen uygulamaların az olması kimi zaman avantaj olarak görülebilir. Google Play mağaza uygulaması yüklüyse arama yaparak Chrome ya da diğer tarayıcıları kurup kullanabilirsiniz. Normalde Android TV işletim sistemi yüklü olan cihazlar Google Play mağazada Chrome bulamayabilir ya da uyumlu değil mesajı alabilir. Bu durumda şunları deneyebilirsiniz:

Farklı Cihaz Kullanmak

Doğrudan apk olarak indirilip cihaza aktarıldıktan sonra kurulan bazı uygulamalar var ve buna sideloading adı veriliyor. Bununla uğraşmadan önce bir diğer cihazınızla kurulum yaptırmayı deneyin. Diğer cihazınızda tarayıcı ile play.google.com adresini ziyaret edin ve Google hesabınızla oturum açın. Sol menüden uygulamalar seçin ve Chrome aratın. Bulunca kurulum talep edin ve cihazlarınızın listesi gelince aktifleştirmiş olduğunuz Android TV modelini seçin ve onaylayın.

Birkaç dakika sonra kurulum başlıyor olmalı.

Sesli Komut

Bu hileyi az sayıda kişi biliyor. Eski Android TV kullanıcıları bile farkında olmayabilir. Android TV cihazınızda sesli komut desteği varsa kumandada yer alan ilgili butona basın ve “Launch Chrome” deyin. Bu aşamadan sonra cihaz uygulamanın kurulu olmadığını anlayacak ve kurulumu başlatıp onay isteyecek. Kısa süre içinde kurulum başlayıp sona erecek ve uygulamalar listesine eklenecek.

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