Android/iOS: Az Bilinen Fotoğraf Düzenleme Uygulamaları

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Akıllı telefonların kameraları çok ilerleme gösterdi ve kameralar katlanıp sayısı arttı. Artık optik zoom bile destekleniyor ve daha net görüntüler alınabiliyor. Ancak yine de fotoğrafları kesme, döndürme, efekt ekleme gibi işlemler yapmak isteyebilirsiniz. Bu durumda bol sayıda uygulama bulunabiliyor.

Android/iOS: Az Bilinen Fotoğraf Düzenleme Uygulamaları

Bu alan hızla değişim gösterdiği için bir süre önce kurduğunuz uygulama zaman içinde ilgiden ötürü reklamla ve ek servislerle dolu hale gelebilir ya da yeni çıkan diğer uygulamalar daha iyisini daha kolay biçimde yapma olanağı verebilir.

Gelo

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Renkli jeller, farklı geometrik şekiller, renk tonlarını kullanarak kendinizi ifade etmek ilgi çekiyorsa denemelisiniz. 32 renkli paleti kullanarak fotoğrafları özelleştirin ve etkisini güçlendirin.

Geló | Add color with gels, shapes and gradients
Geló | Add color with gels, shapes and gradients
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Geló | Add color with gels, shapes and gradients
Developer: James Moore
Fiyat: Ücretsiz

Paper Camera

Ücretli olan bu uygulama fotoğraflarınıza karikatür çizim etkisi ve diğer etkiler veriyor. Doğrudan kamera uygulaması gibi işliyor ve anında çekim yapılabiliyor. Çekim yapmadan önce ortamın nasıl çıkacağı ekranda görülebiliyor.

Paper Camera
Paper Camera
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Paper Camera
Developer: JFDP Labs Limited
Fiyat: 9,99 TL+
Paper Camera
Paper Camera
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Paper Camera
Developer: JFDP Labs
Fiyat: ₺7,49

Clone Camera Pro

Herhangi bir nesneyi hizalayın ve klonlayın. Ardından bu görüntüyü orijinal görselle birleştirip hayalet etkisi verin. Bu sayede altı taneye kadar fotoğraf galeriden yüklenip bir arada toplanabilir. Çok sayıda filtre ve sayaç da var.

Clone Camera Pro
Clone Camera Pro
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Clone Camera Pro
Developer: Peta Vision
Fiyat: 6,99 TL+
Clone Camera
Clone Camera
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Clone Camera
Developer: Peta-vision
Fiyat: Ücretsiz+

Lifecake

Çocuğunuzun büyüme sürecini kayda alma ve ilerleme durumunu paylaşma olanağı veriyor. Fotoğraflar ve slaytlar kullanarak sonuca gidebilirsiniz. Dropbox, Facebook, Instagram gibi ortamlardan fotoğraf çekebiliyor.

Lifecake
Lifecake
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Lifecake
Developer: Lifecake Ltd
Fiyat: Ücretsiz+
Kids’ photo journal for family by Lifecake Ltd.
Kids’ photo journal for family by Lifecake Ltd.
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Kids’ photo journal for family by Lifecake Ltd.
Developer: Lifecake LTD
Fiyat: Ücretsiz+

LINE Camera

Bir diğer popüler dekorasyon uygulaması ve yüzden fazla çerçeve, çok sayıda font ve binlerce işaret pulu içeriyor. Kendi desenlerinizi oluşturabilir ve metinler ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda güzelleştirme araçları da var.

LINE Camera - Photo editor
LINE Camera - Photo editor
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LINE Camera - Photo editor
Developer: LINE Corporation
Fiyat: Ücretsiz+

Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.

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