Akıllı telefonların kameraları çok ilerleme gösterdi ve kameralar katlanıp sayısı arttı. Artık optik zoom bile destekleniyor ve daha net görüntüler alınabiliyor. Ancak yine de fotoğrafları kesme, döndürme, efekt ekleme gibi işlemler yapmak isteyebilirsiniz. Bu durumda bol sayıda uygulama bulunabiliyor.

Android/iOS: Az Bilinen Fotoğraf Düzenleme Uygulamaları

Bu alan hızla değişim gösterdiği için bir süre önce kurduğunuz uygulama zaman içinde ilgiden ötürü reklamla ve ek servislerle dolu hale gelebilir ya da yeni çıkan diğer uygulamalar daha iyisini daha kolay biçimde yapma olanağı verebilir.

Gelo

Renkli jeller, farklı geometrik şekiller, renk tonlarını kullanarak kendinizi ifade etmek ilgi çekiyorsa denemelisiniz. 32 renkli paleti kullanarak fotoğrafları özelleştirin ve etkisini güçlendirin.

Paper Camera

Ücretli olan bu uygulama fotoğraflarınıza karikatür çizim etkisi ve diğer etkiler veriyor. Doğrudan kamera uygulaması gibi işliyor ve anında çekim yapılabiliyor. Çekim yapmadan önce ortamın nasıl çıkacağı ekranda görülebiliyor.

Clone Camera Pro

Herhangi bir nesneyi hizalayın ve klonlayın. Ardından bu görüntüyü orijinal görselle birleştirip hayalet etkisi verin. Bu sayede altı taneye kadar fotoğraf galeriden yüklenip bir arada toplanabilir. Çok sayıda filtre ve sayaç da var.

Lifecake

Çocuğunuzun büyüme sürecini kayda alma ve ilerleme durumunu paylaşma olanağı veriyor. Fotoğraflar ve slaytlar kullanarak sonuca gidebilirsiniz. Dropbox, Facebook, Instagram gibi ortamlardan fotoğraf çekebiliyor.

LINE Camera

Bir diğer popüler dekorasyon uygulaması ve yüzden fazla çerçeve, çok sayıda font ve binlerce işaret pulu içeriyor. Kendi desenlerinizi oluşturabilir ve metinler ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda güzelleştirme araçları da var.

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