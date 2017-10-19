DxO’nun Harici Kamerasının Android Sürümü Geliyor

İki sene önce iPhone sahipleri için harici kamera modülü geliştiren DxO, telefonlarda yer alan kameralara verdiği notlarla tanınıyor. Bu yüzden firmanın kendi sunuduğu harici kameranın hayli iyi olması bekleniyor. DxO One adlı kamera Lightning portu üzerinden iPhone ve iPad modellerine eklenebiliyordu. İki sene önceki standartlara göre iyi sayılıyordu ama artık çok geriye düştü. Yeni bir gelişmeye göre bu kamera eklentisinin Android sürümü en sonunda hazır ve USB Type-C portunu içeren akıllı telefonlara eklenebilecek.

Bilindiği üzere ilk DxO One modeli 499 dolar idi. Bu yeni seçeneğin fiyatı belirli değil. DxO açıklamasına göre resmi duyuru 2 Kasım tarihinde gerçekleşecek ve Erken Erişimin bir parçası olacak. Bu ifadeden henüz son halini almadığı ve daha da geliştirileceği anlaşılabilir. Elbette harici olmasından ötürü ince telefon gövdesine alıcı ve lens sığdırma gibi bir sınırlama yok. Bu nedenle hayli iddialı zoom ve karanlık çekim özellikleri içerebilir. Diğer yandan ayrı olarak taşımak ve telefona ekleyip bu şekilde eski nesil el kamerası gibi kullanmak cazip gelmeyebilir.