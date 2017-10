HTC One M8, popüler olduğu dönemde renk seçenekleri içerisinde bulunan altın sarısı ile dikkat çekmişti. HTC One M8’de bulunan yüz algılama özelliği sayesinde ekran kilidini açmak için sadece ekrana bakmak yeterli oluyor. Ayrıca HTC One M8, çift hoparlörü ve gelişmiş ses teknolojileri sayesinde üstün kalitede bir ses deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Bu yazımızda HTC One M8 Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız işlemleri uygulayıp telefonunuza Root izni vererek dilediğiniz ROM paketini yükleyebilirsiniz.

Gerekli olan program

KingRoot

Hazırlık

Size vermiş olduğumuz bağlantı üzerinden KingRoot programını telefonunuza yükleyin.

Programı kurabilmek için Bilinmeyen kaynakları aktif etmeniz gerek. Bunun için öncelikle Ayarlara girin ve ardından Güvenlik kısmından, Bilinmeyen kaynakları aktif edin.

Not: Verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.

HTC One M8 Root Atma

İlk olarak kurulum işlemlerini gerçekleştirdiğiniz KingRoot programını açın.

Program açıldığında biraz beklemeniz gerek. Telefonunuzu algıladıktan sonra ekranınıza yukarıdaki gibi bir yer gelecektir. Ardından START ROOT butonuna basarak HTC One M8 Root atma işlemini başlatabilirsiniz.

Root atma işlemi biraz zaman alabilir. Siz bu sırada ekranınızda olan %’lik gösterge ile ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

Root successfully yazısı ekranınıza geldiğinde Root işleminiz başarıyla tamamlanmış olacaktır. Telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz.

HTC One M8’in Rootlu olup olmadığını, Root Checker uygulamasını indirerek test edebilirsiniz. Konu ile ilgili yardım almak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.