Sony Xperia XA1 Ultra’nın bir alt modeli olan Sony Xperia XA1, donanım özellikleriyle farkı kapatıyor. Sony Xperia XA1’in 23.0 MP çözünürlüğündeki kamerası, üstün kalitede pozlar yakalamanızı sağlıyor. Ayrıca Sony Xperia XA1’de bulunan USB Type-C özelliği sayesinde hem bataryanızı daha hızlı şarj edebilir, hem de hızlı bir şekilde veri aktarımı yapabilirsiniz. Bu yazımızda Sony Xperia XA1 Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları takip ederek, Sony Xperia XA1’e nasıl Root atılacağını öğrenebilirsiniz.

Gerekli olan program

KingoRoot

Hazırlık

Sony Xperia XA1’in USB hata ayıklama modunun aktif olması gerek. Ayarlara girerek Telefon hakkında kısmındaki Derleme numarası seçeneğine 6-7 kez dokunun. Bu sayede Geliştirici seçenekleri, Ayarlar kısmında görünür hale gelecektir. Şimdi ise Geliştirici seçeneklerine girerek USB hata ayıklama modunu aktif edin.

Size vermiş olduğumuz bağlantıdan KingoRoot programını bilgisayarınıza indirin ve kurulum işlemlerini gerçekleştirin.

Not: Root işlemi öncesinde verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.

Sony Xperia XA1 Root Atma

KingoRoot programını açarak işlemlere başlayın.

KingoRoot’u açtığınızda yukarıdaki gibi bir ekran geldiğinde, USB kablo yardımıyla telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayınız.



Son olarak ROOT butonuna basarak Sony Xperia XA1 Root atma işlemini başlatabilirsiniz.

Root işlemi devam ederken siz de ekranınıza gelen %’lik gösterge ile ilerlemeyi takip edebilirsiniz.

Rootlama işlemi başarıyla sonlandığında ROOT SUCCEED yazısı ekranınıza gelecektir. Sonrasında ise sağ üst köşedeki x butonuna basarak programı kapatabilir ve telefonu yeniden başlatabilirsiniz.

Telefonunuz yeniden başladığında SuperUser programının yüklü olup olmadığını kontrol edin. Eğer yüklü değil ise buraya tıklayarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Sony Xperia XA1’in Rootlu olup olmadığını kontrol etmek için Root Checker uygulamasını yükleyebilirsiniz. Konu ile ilgili sorularınızı, forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımıza iletebilirsiniz.