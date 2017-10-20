Android: Google Fotoğraflar’da Fotoğrafı Orijinal Haliyle ve Sınırsız Sayıda Saklama

Google Fotoğraflar uygulamasına sınırsız boyutta fotoğraf ve video yüklemek sadece Pixel‘e özgüydü. Diğer Android cihazlar için de Google Fotoğraflar’a sınırsız boyutta fotoğraf ve video yükleniyordu ancak dosyalar sıkıştırılıyordu. Fotoğraf ve videolar, sıkıştırıldığında kalitelerinden ödün vermek zorunda kalırlar.

Fotoğraf ve videoları sıkıştırmadan sınırsız bir şekilde, boyut ve sayı engeline takılmadan Google Fotoğraflar’a fotoğraf ve videolarınızı yükleyebilir, Google Fotoğraflar’da ise fotoğraf ve videolarınızı güvenli bir şekilde depolayabilirsiniz.

Tabii bunun için Google Pixel‘i satın almanıza gerek yok. Yazımızı okumaya devam edin…

Android: Google Fotoğraflar’da Fotoğrafı Kalitesini Düşürmeden ve Sınırsız Sayıda Saklama

Google Fotoğraflar uygulamasında fotoğraf ve videolarınızı sınırsız boyutta ve sayıda depolamak için cihazınızın Android 7.0 veya üzerinde çalışan Root‘lu olması, telefonunuzda Root’a ihtiyaç duyan ve Root’la çalışan dosya Explorer uygulama bulunması gerekiyor. Telefonunuza nasıl Root atacağınız konusunda bir fikriniz yoksa konu hakkında bilgi almak için forumumuz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.

Telefonun Android Nougat 7.0 veya üzeri ve Root’lu olmasının yanı sıra Root gerektiren dosyaları çalıştırabilen bir Explorer uygulaması ve .xml uzantılı bir dosyaya ihtiyacınız var. .xml uzantılı dosyayı telefonunuza, buraya tıklayarak indirin.

Google Fotoğraflar’da fotoğrafların kalitesini düşürmeden ve sınırsız sayıda saklamak için, .xml uzantılı dosyayı telefonunuza indirdikten sonra bu dosyayı telefonunuzda açmak için dosya gezgini kullanmanız gerekiyor. Bu aşamada dosya gezgini olarak ES Pro File Explorer’ı kullanabilirsiniz. Uygulamayı indirmek için buraya tıklayın.

ES Pro File Explorer’ı açın ve İndirilenler klasörüne gidin. nexus.xml isimli dosya muhtelemen bu klasörün içerisindedir. Daha sonra dosyayı kopyalayıp, bu dosyayı / system / etc / sysconfig içerisine yapıştırın. Bazı özel ROM’larda nexus.xml olabilir. O yüzden eğer aynı dosyayla çakışıyorsa eski dosyayı indirdiğiniz dosyayla değiştirin. Daha sonra dosya izinlerini 644 (rw- r- r) olarak ayarların. ES Pro File Explorer‘da menüde yer alan üç noktaya tıkladıktan sonra Özellikler’i seçerek dosya izinlerini ayarlama işlemini yapabilirsiniz.

İşlemleri gerçekleştirdikten sonra ES Pro File‘ı kapatın ve cihazınızı yeniden başlatın. Daha sonra Ayarlar’a girip Uygulamalar’a tıklayın. Burada Google Fotoğraflar’ı bulun ve üzerine hafifçe dokunun. Açılan ekranda Depolama > Tüm Verileri Temizle‘ye dokunun.

Android: Google Fotoğraflar’da Fotoğrafı Kalitesini Düşürmeden ve Sınırsız Sayıda Saklama ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuz üzerinden iletebilirsiniz. Forumumuza buraya tıklayarak gidebilirsiniz.