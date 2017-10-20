Google’ın Başını Ağrıtan Pixel 2 XL Ekran Sorunu

Google’ın kısa süre önce ilan ettiği ikinci nesil Pixel 2 ve Pixel 2 XL modelleri sırasıyla HTC ve LG tarafından üretiliyor. Epey pahalı olan bu yeni nesil cihazlar satışa sunuldu ve 6 inç plastik OLED ekranlı Pixel 2 XL’in ekranını da elbette LG üretiyor. Cihazı alanların bir kısmı ekranla ilgili ciddi sıkıntılar keşfettiler ve forumları bombalamaya başladılar. İlk incelemelere göre hayli parlak olan OLED ekran aşırı derecede doygun renkler gösteriyor ve sRGB’den geniş renk aralığını destekliyor. Google ise bu renk canlılığının bilinerek abartıldığını ifade ediyor.

Normalde kullanıcılar canlı renkleri sevdiği için bilerek Pixel ekran renklerinin doğal durumdan yüzde 10 daha doygun olması için düzenleme yapılmış. Bu doğrultuda kullanıcılardan gelen yorumlara bakılarak yazılım güncellemeleriyle renk seçeneklerinin artırılması söz konusu olacak. Sıkıntılar bununla sınırlı değil Aynı zamanda ekrana yönelik olarak yüksek gürültü ve renk bozulmaları. LG’nin daha önceki G Flex ve Flex 2 denemelerinde kullandığı plastik OLED ekranlarla ilgili ciddi sorunlar da görülmüştü. LG’nin mobilde uzmanlık alanı IPS ekranlar ve AMOLED ekranın ustası Samsung olmaya devam ediyor.