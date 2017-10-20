Her fırsatta ritmik biçimde masaya tıklatanlardan biri misiniz? Belki de imkan bulup davul ya da darbuka çalmak istiyorsunuz? Baterist olmayı düşünenler de var. Bu durumda yeni başlayanların öğrenebilmesi ve deneyimlilerin antrenman yapabilmesine olanak veren çeşitli uygulamalar var.

iOS: iPhone İçin En İyi Baterist Uygulamaları

Pro Metronome

Bateristlerin görevi kalabalığı coşturmak ve bunun için mükemmel bir zamanlama yeteneğine sahip olmalısınız. Antrenman yapmak için materonom kullanarak hız ayarlaması yapabilirsiniz. Bateristlerin tercih ettiği bu uygulama farklı bölümler ve zamanlamalar da içeriyor.

Drum Beats+

Metronom yerine ritm antrenmanı yapma olanağı veren bir uygulama. Basit olarak farklı türlerden BPM değerlerini seçebileceğiniz çok sayıda hazır içerik var. Metronom yerini alabilecek yapıda değil ve üstelik ücretli.

Rhythm Sight Reading Trainer

Haftanın her günü kullanabileceğiniz başarılı bir eğitim uygulaması ve geleneksel müzik notalama sistemini takip ederek antrenman yapabilirsiniz. Basit seçeneklerden karmaşık örneklere kadar farklı içerik var.

ProJammer

Beraber çalma imkanı veren şarkılar içeren basit bir uygulama ve birlikte jam yapabilirsiniz. Ücretsiz sürümde daha az içerik var ve diğerleri uygulama içinden satın alınabiliyor.

Amazing Slow Downer

Biraz pahalı kalan bir uygulama ama buna değiyor. iPhone’unuzdaki ya da Spotify hesabınızdaki müzikleri seçip ses tonunu bozmadan yavaşlatabilir ve karmaşık şarkıları tekrar ederek kulağınızla öğrenebilirsiniz.

Songsterr

Müzik notaları söz konusu olunca en ünlülerin bile baktığı uygulama olan Songsterr metin bazlı yerine görsel tasarım sunuyor. Şarkı çalma ve duyma gibi özellikler de içeren uygulama iyi bir öğrenme aracı.

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