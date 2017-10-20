iOS: iPhone İçin En İyi Baterist Uygulamaları

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Her fırsatta ritmik biçimde masaya tıklatanlardan biri misiniz? Belki de imkan bulup davul ya da darbuka çalmak istiyorsunuz? Baterist olmayı düşünenler de var. Bu durumda yeni başlayanların öğrenebilmesi ve deneyimlilerin antrenman yapabilmesine olanak veren çeşitli uygulamalar var.

iOS: iPhone İçin En İyi Baterist Uygulamaları

Pro Metronome

Bateristlerin görevi kalabalığı coşturmak ve bunun için mükemmel bir zamanlama yeteneğine sahip olmalısınız. Antrenman yapmak için materonom kullanarak hız ayarlaması yapabilirsiniz. Bateristlerin tercih ettiği bu uygulama farklı bölümler ve zamanlamalar da içeriyor.

Pro Metronome - Tempo,Beat,Subdivision,Polyrhythm
Pro Metronome - Tempo,Beat,Subdivision,Polyrhythm
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Pro Metronome - Tempo,Beat,Subdivision,Polyrhythm
Developer: Xiao Yixiang
Fiyat: Ücretsiz+

Drum Beats+

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Metronom yerine ritm antrenmanı yapma olanağı veren bir uygulama. Basit olarak farklı türlerden BPM değerlerini seçebileceğiniz çok sayıda hazır içerik var. Metronom yerini alabilecek yapıda değil ve üstelik ücretli.

Drum Beats+ (Rhythm Metronome, Loops & Grooves Machine)
Drum Beats+ (Rhythm Metronome, Loops & Grooves Machine)
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Drum Beats+ (Rhythm Metronome, Loops & Grooves Machine)
Developer: Ninebuzz Software LLC
Fiyat: 17,99 TL+

Rhythm Sight Reading Trainer

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Haftanın her günü kullanabileceğiniz başarılı bir eğitim uygulaması ve geleneksel müzik notalama sistemini takip ederek antrenman yapabilirsiniz. Basit seçeneklerden karmaşık örneklere kadar farklı içerik var.

Rhythm Sight Reading Trainer
Rhythm Sight Reading Trainer
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Rhythm Sight Reading Trainer
Developer: Rolfs Apps
Fiyat: 9,99 TL

ProJammer

Beraber çalma imkanı veren şarkılar içeren basit bir uygulama ve birlikte jam yapabilirsiniz. Ücretsiz sürümde daha az içerik var ve diğerleri uygulama içinden satın alınabiliyor.

ProJammer
ProJammer
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ProJammer
Developer: Ostinato SoundWorks, LLC
Fiyat: Ücretsiz+

Amazing Slow Downer

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Biraz pahalı kalan bir uygulama ama buna değiyor. iPhone’unuzdaki ya da Spotify hesabınızdaki müzikleri seçip ses tonunu bozmadan yavaşlatabilir ve karmaşık şarkıları tekrar ederek kulağınızla öğrenebilirsiniz.

Amazing Slow Downer
Amazing Slow Downer
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Amazing Slow Downer
Developer: Roni Music
Fiyat: 54,99 TL

Songsterr

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Müzik notaları söz konusu olunca en ünlülerin bile baktığı uygulama olan Songsterr metin bazlı yerine görsel tasarım sunuyor. Şarkı çalma ve duyma gibi özellikler de içeren uygulama iyi bir öğrenme aracı.

Songsterr Tabs & Chords
Songsterr Tabs & Chords
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Songsterr Tabs & Chords
Developer: Guitar Tabs LLC
Fiyat: Ücretsiz+

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