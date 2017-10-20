iPhone sahipleri, Apple’ın mağaza ortamında izin verdiği uygulamalarla yetinmeyince ve özel uygulamalar kurmak istediğinde jailbreak yapıp yönetici izni almayı deniyor. Cydia ile elde edilen bu adımdan sonra diğer paketleri kurmak mümkün oluyor. Bazı özel uygulamalar ve paketlerse ücretli.

iOS: Jailbreak Edilmiş iPhone İle Uygulama Almak

Diğer yandan bazı uygulamalar, farklı repo ortamları üzerinden ücretsiz olarak kurulabilir ve bunlar kimi zaman crack edilmiş içerik olabilir ama biz bu yolu önermiyoruz çünkü kodu değiştirilen içeriklerde virüs olma riski var ve jailbreak edilmiş cihaza girince neler yapabileceklerini siz tahmin edin! Jailbreak riskini göze alan ama bir yandan da verilerini güvende tutmak isteyenlerin ilk tercihi Cydia üzerinden kurulum ve satın alma olmalı. PayPal ile ödeme isteyen güvenli Cydia sunucuları için ülke dışı bir PayPal hesabı açmanız gerekecek.

Satın almadan önce Cydia hesabınızla ödeme yöntemi eşleştirmeniz şart. Eklemek için hesap yönetim sekmesine girin ve Facebook ya da Google hesabınızla oturum açın. Ardından parola girip onay verin. Ardından kurulabilir satın almalar linki gelince tıklayın.

Hesaba cihaz ekleyin ekranı gelince buna tıklayın ve artık alınan içerikler bu şekilde eşleşiyor olacak.

İlginizi çeken uygulamaları satın almak için repo içinden bakın ya da arama yapın. Bulunca ücretli olduğunu anlamak kolay ve genelde mavi gösteriliyorlar. Almadan önce hangi iOS sürümüne destek verdiğine dikkat edin ve uygunu seçin.

PayPal ile ödemeye tıklayınca sayfa açılacak ve oturum açmanız istenecek. Son aşamada tekrar onay verdikten sonra bu uygulama hesabınızla eşleşecek ve kullanılabilir olacak. Uygulama bilgi sayfasına geri dönünce artık kurulum butonu belirecek. Kurulum bitince Respring yapabilirsiniz. Kurulumu biten uygulamaları açıp ayarlarından ince ayar yapmanız uygun olacak. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.