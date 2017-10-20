Nokia 5 Android 7.1.2 Nougat güncellemesi ile ilgili bir gelişme söz konusu. Nokia 5 akıllı telefon için yeni bir güncelleme dağıtılmaya başlandı. 690 MB boyutundaki güncelleme paketi cihazı Android 7.1.2 Nougat işletim sistemi versiyonuna taşıyor. Güncelleme akıllı telefona aynı zamanda Ekim ayı Android güvenlik yamalarını da kazandırıyor.

Nokia 5 Android 7.1.2 Nougat Güncellemesi

Nokia 5 akıllı telefon için yayınlanan Android 7.1.2 Nougat güncellemesi ile birlikte sistem stabilitesi artırılmış durumda. Arayüzde de küçük değişiklikler gerçekleştirildiği ifade edilmekte.

Resmi duyurusu Şubat ayında gerçekleştirilen ve Haziran ayından itibaren raflardaki yerini almaya başlayan Nokia 5 149.7 x 72.5 x 8 mm boyutlarında ve 160 gram ağırlığında. Akıllı telefonun 5.2 inç genişlikli IPS LCD ekranı 1280 x 720 piksel çözünürlük değerine sahip. Ekran Corning Gorilla Glass teknolojisiyle çizilmelere karşı dayanıklı hale getirilmiş. Tek SIM ve çift SIM versiyonları olan cihaza Qualcomm Snapdragon 430 yongası güç veriyor; bu yongada sekiz çekirdek 1.4 GHz Cortex-A53 işlemci ile Adreno 505 grafik işlemcisi bulunmakta. 2 GB RAM, 16 GB kapasiteli dahili depolama birimi, depolama alanını artırmak için microSD kart yuvası bizlerle. MicroSD kart slotu 256 GB’a kadar kapasitedeki kartlarla uyumlu.

Arka yüzde 13 MP çözünürlüklü f/2.0 ana kamera var. 1/3″ sensör boyutu, 1.12 µm piksel boyutu, yüz algılama, HDR gibi detaylar söz konusu. Ön yüzde 8 MP çözünürlüklü f/2.0 selfie kamerasına yer verilmiş. Kutusundan Android 7.1.1 Nougat işletim sistemiyle çıkan Nokia 5 akıllı telefonun önümüzdeki dönemlerde Android Oreo güncellemesini de alacağını belirtelim.