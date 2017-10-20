Sony Xperia XA1, renk seçenekleri arasında yer alan pembe rengi ile bayanların ilgisini çekmişti. Sony Xperia XA1’in 5.0 inç boyutundaki ekranı, Corning Gorilla Glass 4 ile korunuyor. Sony Xperia XA1’e yüklü olarak gelen Screen Mirroring sayesinde ekranınızı TV’ye yansıtabilirsiniz. Bu yazımızda Sony Xperia XA1 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları izleyerek, Stock ROM yükleme işleminin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Bunun yanı sıra Custom ROM paketlerini de aynı işlemler ile yükleyebilirsiniz.

İndirmeniz gerekenler

Sony Mobile Flasher programını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Sony Xperia XA1 Stock ROM dosyasını buraya tıklayarak bulabilirsiniz.

Hazırlık

Sony Xperia XA1 Stock ROM yükleme işlemini yapabilmeniz için telefonunuzun Rootlu olması gerek. Eğer telefon Rootlu değil ise Sony Xperia XA1 Root atma rehberimizden yardım alabilirsiniz.

Sony Xperia XA1’in USB hata ayıklama modunu etkinleştirmeniz gerek. Bunun için ilk olarak Ayarlar kısmına girerek Geliştirici seçeneklerinin görünür olup olmadığını kontrol edin. Eğer Geliştirici seçenekleri görünmüyorsa, Telefon hakkında > Derleme numarasının üzerine 6-7 kez dokunun. Şimdi ise Geliştirici seçeneklerine girerek USB hata ayıklama modunu aktif edebilirsiniz.

Sony Mobile Flasher programını size vermiş olduğumuz bağlantıdan indirin ve kurulum işlemlerini gerçekleştirin.

Küçük bir hatırlatma: Sony Xperia XA1 Stock ROM yükleme rehberimizde anlatacağımız işlemleri uyguladıktan sonra alabileceğiniz hata ve arızalarda, sorumluluğun kendinize ait olduğunu belirtelim.

Bu rehber yalnızca Sony Xperia XA1’in G3121 modeli içindir. Başka modeller için uygulandığında telefonun brick olma ihtimali vardır.

Sony Xperia XA1 Stock ROM Yükleme

Öncelikle Sony Mobile Flasher programını açın.

Şimdi ise sol üst köşede bulunan yıldırım simgesine tıklayın. Bu sayede Bootmode chooser penceresi açılacaktır.

Bootmode chooser penceresi geldiğinde ilk olarak Fastmode‘u seçin ardından Ok butonuna basarak işlemlere devam edin.

Karşınıza gelen pencerenin sağ üst köşesinde bulunan üç noktalı butonuna basarak Stock ROM dosyanızı seçebilirsiniz. Dosyanızı seçtikten sonra sağ alt köşede yer alan Flash butonuna basın.

Bunun ardından telefonunuzu güç tuşuna basılı tutarak kapatın. Şimdi ise USB kablo ile bilgisayara bağlayın. Sony Mobile Flasher telefonunuzu algıladığında Sony Xperia XA1 Stock ROM yükleme işlemini otomatik olarak başlatacaktır. İşlem tamamlandıktan sonra telefonunuzu açabilirsiniz. Konu ile ilgili sorularınız varsa, forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.