Sony Xperia XZ Premium Android 8.0 Oreo güncellemesi ile ilgili bir gelişme var. Duruma bakılırsa Sony’nin üst düzey akıllı telefonlarından Xperia XZ Premium, Android 8.0 Oreo güncellemesini Aralık ayından itibaren almaya başlayacak. Bu bilgi Japonya kaynaklı ve cihazın en azından Japonya’da satılan versiyonlarına bu yıl sonundan itibaren güncelleme sunulmaya başlanacak. Global olarak satışa sunulan varyantlara Oreo güncellemesi bu tarihten daha önce veya daha sonra da dağıtılmaya başlanabilir, bu konu hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Sony Xperia XZ Premium Android 8.0 Oreo Güncellemesi

Japonya merkezli firma diğer taraftan Xperia XZ Premium modelinin kırmızı renkli versiyonunu da duyurdu. Bu versiyonun fotoğrafları Mayıs ayında yayınlanan haberlerde ortaya çıkmıştı ancak o dönemden bu yana herhangi bir gelişme olmamıştı. Kırmızı renkli Xperia XZ Premium akıllı telefon 27 Ekim’de Japonya’da satışa sunulacak.

Kırmızı renkteki Xperia XZ Premium’un global pazara sunulup sunulmayacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor ancak cihazın yalnızca Japonya ile sınırlı kalması şüphesiz imaj zedeleyici olacaktır. Akıllı telefonun krom, siyah ve pembe renk seçenekleri bulunmakta.

Xperia XZ Premium akıllı telefonun 5.46 inç genişlikli ekranı 3840 x 2160 piksel çözünürlük değerine sahip. Cihazda Snapdragon 835 yongaseti, 4 GB RAM, 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi, 19 MP çözünürlüklü f/2.0 ana kamera, 13 MP çözünürlüklü f/2.0 selfie kamerası, 3230 mAh kapasiteli pil gibi üst düzey bileşenler var. Akıllı telefon kutusundan Android 7.1 Nougat işletim sistemi versiyonuyla çıkıyor.