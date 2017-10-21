Fotoğraf çekmeye meraklıysanız ve telefonunuzun kamerasından istediğiniz verimi alamıyorsanız yazımızı okumaya devam edin…

Amiral gemisi telefonların kameralarının performansı, fiyatıyla doğru orantılı olsa da yine de alt segmentteki telefonlardan da üst düzey verim alınabiliyor. Ama tabi bu işlem her alt segment telefon için geçerli değildir. Gerçekten fotoğraf çekmeye yoğun ilgi gösteriyorsanız ve fotoğraflardan yüksek kalite beklentiniz varsa telefonunuzu bir üst segmente taşıyın. Yeni bir cihaz almanız sizin için kamera performansı açısından gayet iyi bir tercihtir.

Android: En İyi Kamera Uygulamaları

1- Open Camera

Open Camera uygulamasını Google Play Store‘dan indirmek mümkün. Uygulamayı Google Play Store’dan indirmek için buraya tıklayın. Kullanıcı arayüzü için aynı şeyi söyleyemeyecek olsak bile Open Camera, Google Play Store’da yer alan en gelişmiş kamera uygulamalarından biri. Özellikle de RAW formatında fotoğraf çekmek isteyenler için iyi bir performans sergileyen uygulama ile fotoğraf çekme zevkini üst seviyelerde yaşayabilirsiniz.

2- Motion Stills

Apple’ın fotoğrafları oldukça popüler hale geliyor. Çoğu Android üreticisi ve Google kendi sürümlerini telefonlarına ekledi. Motions Stills ile fotoğraflarınızı GIF formatına dönüştürebilirsiniz. Motions Stills’i buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

3- Selfie Master

Selfie Master ile özçekimlerinizi daha da güzelleştirebilirsiniz. Özçekimlerinizde flaş kullanarak fotoğrafları daha aydınlık bir hale getirebilirsiniz. Selfie Master‘ı indirmek için buraya tıklayın.

4- Panorama 360

Panorama 360 ile 360 derece panoramik fotoğraflar çekebilir, fotoğraf ekranına mekanın tüm karelerini sığdırabilirsiniz. Neredeyse her Android telefonun kamerasının arayüzünde yer alan panorama özelliği ile 360 derece fotoğraflar çekmek mümkün olsa da mekanın tamamını 360 derece fotoğrafa sığdıramazsınız.

5- Bacon Camera

Bacon Camera ile her ayrıntıyı bir atışta ayarlayabilirsiniz. Bacon Camera ile tüm kamera ayarlarını manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Bacon’u buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

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