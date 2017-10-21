Telefonlarda gece fotoğraf çekmek zahmet gerektiren bir iştir. İstenilen ve düşünülen fotoğrafın çekilmeme olasılığı oldukça yüksektir. Flaş genellikle geceleri nesneyi aydınlatmak için kullanılsa da nesnenin arka planını odağa almaz, nesnenin arkası siyah bir arkaplanda çıkar.

Android: Gece Fotoğrafları İçin 6 İpucu

1- HDR’yi Açın

Birçok akıllı telefonda bulunan HDR özelliği, doğru kullanıldığında fotoğraflarda iyi sonuçlar verir. HDR özelliği, çerçevenin içindeki farklı ışık yoğunluklarını tanır ve ardından tüm çıktının dinamik olarak dengelenmesini sağlar. Düşük ışıklı sahnelerde HDR kullanmayı tercih edin.

2- ISO

ISO ayarını ayarlayarak fotoğrafa biraz daha ışık ekleyebilirsiniz. ISO’yu doğru kullanırsanız iyi sonuçlar elde edersiniz. Örneğin gece çekeceğiniz fotoğraflarda ISO değerini deneye deneye yükseltin. En yüksek ISO değerini de kullanabilirsiniz ama bazen bu ters etki yaratabilir.

3- Flaş Işığı

Profesyonel fotoğraf makinesinde ISO değerini yükselterek geceleyin flaş ışığı kullanmadan güzel fotoğraf çekmeyi de sizlere anlatırdım. Ama ne yazık ki konumuz Android telefonlarda gece fotoğrafları. Flaş ışığını açmanız gece çekeceğiniz nesneyi aydınlatır.

4- Kamera Uygulamaları

Kamera uygulamaları fotoğraf çekerken size daha iyi seçenekler sunabilir. Sizler için listelediğimiz en iyi kamera uygulamalarını buraya tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

5- Ek Gadget Kullanın

Telefonunuza ekleyeceğiniz ekstra aksesuarlar ile çektiğiniz fotoğraflar ile daha net görüntüler elde edebilirsiniz. Örneğin telefonunuza takabileceğiniz yanıp sönen ışıklar, flaş vs… fotoğraflara büyük ölçüde katkı sağlar.

6- Fotoğraf Düzenleme Uygulamaları

Fotoğraf düzenleme uygulamalarını kullanarak çektiğiniz fotoğrafa parlaklık ve keskinlik katabilirsiniz. Sizler için listelediğimiz en iyi fotoğraf düzenleme uygulamalarına buradan göz atabilirsiniz.

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