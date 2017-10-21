Web sayfaları, Android uygulamaları, APK dosyaları gibi çeşitli yollar aracılığıyla kötü yazılım ve kişilere kurban gidebilme olasılığımız oldukça yüksek. Genellikle de Web sayfalarında dolaşırken karşımıza çıkan kötü yazılımlarla donatılmış reklamlar bizim başlıca düşmanlarımızdan bir tanesidir.

İnternette güvenle dolaşmak ve kötü yazılımlardan korunmak için yazımızı okumaya devam edin…

Android: İnternette Güvenle Dolaşma

VPN Kullanın

Şifreleme ve gizlilik açısından oldukça başarılı işler sergileyen VPN uygulamalarını kullanarak internette güvenli bir şekilde dolaşmaya başlayabilirsiniz. Bu konuda birçok VPN uygulaması Google Play Store listelerinde yer alsa da kötü yazılımlardan ve reklamlardan korunmak için kullanıcılarına CyberSec isimli ek özellik sunan NordVPN’yi kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

NordVPN, verilerinizi ve trafiğinizi güvende tutmak için 61 ülkede 1000’den fazla sunucu barındırır ve güvenlik, hız açısından mükemmel bir denge sağlar. NordVPN‘yi buraya tıklayarak Google Play Store‘dan indirebilirsiniz.

Parola Yöneticisi Kullanmaya Başlayın

Birden çok hesap için farklı şifreler oluşturmak ve oluşturulan şifreleri akılda tutmak zordur. Ne yazık ki zayıf şifreler kötü yazılımlar ve kişiler için kolaylıkla çözülebilir. Bu yüzden mutlaka parola yöneticisi kullanmaya başlayın ve hesaplarınız için birbirinden farklı, güvenli şifreler oluşturun.

Şifre yöneticisini kullanarak, diğer tüm şifrelerin veritabanına erişmek için yalnızca bir şifreyi hafızaya almak gerekir. Yeni bir hesap oluşturduğunuzda parola yöneticisini kullanarak güçlü şifreler oluşturabilirsiniz. Söz konusu Web sitesi veya uygulamaya her girdiğinizde hesabınızın şifresini veritabanından kopyalayarak şifrenizi doldurabilirsiniz. ,

Parola yöneticisi olarak işini en iyi yapanlardan bir tanesi LastPass’tır. Uygulamayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz. LastPass sadece şifreleri otomatik doldurma, şifre oluşturma işlevi görmez. Her türlü bilgisayar korsanlarına karşı da sizi saldırılardan korur.

LastPass, şifre veritabanını cihaza toplar ve kötü kişiler tarafından yapılacak her saldırıya karşı veritabanını korumak için en yüksek şifreleme protokollerini kullanır ve iki faktörlü doğrulamayı kullanmanızı sağlar.

Güvenli Bir Tarayıcı Kurun

Şu anda Chrome kullanıyorsanız bir değişikliğe gitmenizde fayda var. Chrome kullanım kolaylığı ve hızlı performans için mükemmel bir tarayıcıdır fakat kendinizi dış tehditlerden korumak için tarayıcınızı değiştirmeniz internette güvenli bir şekilde dolaşmanıza fayda sağlayacaktır. Ayrıca tarayıcılar size reklamlar satmak isteyen şirketleri de içerisinde barındırabilir. Tarayıcının içerisinde barındırılan bu reklamlar size zarar vermek isteyebilir.

Çerezler, sizi tanımlamak ve deneyiminizi kişiselleştirmek için Web sunucuları tarafından gönderilen küçük metin dosyalarıdır. Bir mağazanın size ürünler önerebileceği yol, çerezler üzerinden yapılır. Bununla birlikte bu tanımlama bilgileri akıllı telefonunuza yetkisiz erişime izin vermek için değiştirilebilir. Çerezleri Chrome’da devre dışı bırakabilseniz de varsayılan olarak bunu yapan bir tarayıcı var: Firefox Focus. FireFox Focus’u indirmek için buraya tıklayın.

Firefox Focus ile tüm izleyiciler varsayılan olarak engellenir ve kullanıcılar kötü yazılımlardan uzak tutulur. Ayrıca Firefox Focus’ta yeni bir sekmede açılan kötü amaçlı bir Web sayfasının açılmasına da engel olur.

FireFox Focus ile internet seyahatinizi güvenli bir hale çevirmek için bir diğer yol da varsayılan arama motorunuzu değiştirmeniz olacaktır. Bunun için FireFox Focus’u açın ve sağ üst köşede yer alan üç dikey noktaya vurun. Ayarlar‘a tıklayın ve Arama‘yı seçin. Arama’da açılan ilk seçeneğe dokunun. Arama motorunuzu DuckDuckGo olarak belirleyin. DuckDuckGo arama sonucu bilgilerini toplamayan tek arama motorudur.

Android: İnternette Güvenle Dolaşma ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuzu kullanarak iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.