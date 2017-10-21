Android ve iOS‘li akıllı telefonunuzla sosyal ağlarda paylaştığınız fotoğraflarda bebeğin yüzünü kapama işlemi için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Bildiğiniz gibi artık hemen hepimiz bir ya da birkaç sosyal ağda hesaba sahibiz ve paylaşım yapmayı oldukça seviyoruz. Tabii fotoğraflarda hemen herkesin gizlemek istediği bir şeyler olabiliyor. Anonim bir hesaba sahipseniz (özellikle Twitter ve Instagram’da) yüzünüzü veya fotoğraftaki arkadaşlarınızın yüzlerini gizlemeniz gerekebilir. Son dönemde sosyal ağlarda trend olduğunu gözlediğimiz şekilde bebeğinizin fotoğrafını paylaşırken yüzünü gizlemek isteyebilirsiniz. Bunun için sosyal ağ uygulamalarındaki sticker’lardan faydalanabilirsiniz. Android‘li akıllı telefon ve iPhone‘da fotoğraflarda bebeğin yüzünü kapama işlemi kolaylıkla halledilebiliyor.

Android ve iOS: Fotoğraflarda Bebeğin Yüzünü Kapama

Öncelikle fotoğrafı görüntüleyin ve sağ üstteki paylaşma butonuna dokunun.

Biz ilk olarak Twitter’da bu işlemi nasıl uygulayabileceğinize değinmek istiyoruz. Menüden Twitter’ı seçtik. Fotoğraf otomatik olarak eklendi. Şimdi sağ alttaki smile simgeli butona dokunun.

Sticker / çıkartma listesi karşınıza gelecek. Buradan dilediğiniz bir çıkartmayı seçin.

Çıkartma fotoğraf üzerine ekleniyor. Çıkartmayı köşelerinden tutup çekerek büyütebilir veya küçültebilir, dilediğiniz yerde konumlandırabilir, ekseni etrafında kaydırarak rotasyon yaptırabilirsiniz.

Tabii fotoğrafa filtre uygulamayı da düşünebilirsiniz.

Fotoğrafta kırpma / ölçeklendirme yapabiliyorsunuz.

Paylaş butonuna dokunarak fotoğrafı Twitter’da paylaşabilirsiniz. Şimdi Facebook’a bakıyoruz. Facebook uygulamasını çalıştırın ve arayüzdeki Ne düşünüyorsun? yazılı kutucuğa dokunun. Karşınıza gelen ekranda Fotoğraf/Video butonunu kullanın.

Cihazınızın galerisi açılacaktır. Bebeğinizin fotoğrafını seçin.

Fotoğrafın sol alt kısmında yer alan Düzenle butonunu kullanın.

Listeden bir sticker seçebilirsiniz. Facebook’ta sticker mağazası da var, çıkartma koleksiyonunuzu genişletebiliyorsunuz.

Biz mağazadan Baba Sevgisi temalı çıkartmayı edindik.

Beğendiğimiz çıkartmalardan birisini fotoğrafımıza ekliyoruz.

Çıkartma fotoğraf üzerine ekleniyor. Çıkartmayı köşelerinden tutup çekerek büyütebilir veya küçültebilir, dilediğiniz yerde konumlandırabilir, ekseni etrafında kaydırarak rotasyon yaptırabilirsiniz. Tabii Facebook’ta da filtre kullanımı, fotoğrafı kırpma, metin ve çizim ekleme gibi seçenekler mevcut.

Paylaş butonuna dokununca fotoğraf Facebook’ta paylaşılacaktır. Şimdi Instagram’a bakıyoruz. Instagram hikayenizde paylaştığınız fotoğraflara da çıkartma ekleyebiliyorsunuz. Uygulamayı çalıştırın ve üst kısımda hikayelerin listelendiği bölümde Sen‘e dokunun.

Kamera arayüzü açılınca bebeğinizin fotoğrafını çekin. Daha sonra sağ üst kısımdaki smile simgeli butona dokunun.

Açılan ekrandan dilediğiniz sticker’ı seçebilirsiniz. Instagram’da zengin bir çıkartma koleksiyonu var.

Çıkartma fotoğraf üzerine ekleniyor. Çıkartmayı köşelerinden tutup çekerek büyütebilir veya küçültebilir, dilediğiniz yerde konumlandırabilir, ekseni etrafında kaydırarak rotasyon yaptırabilirsiniz. Hikayenizde paylaşacağınız fotoğrafa metin ve çizim ekleme imkanı da var.

Gönder butonuna dokunduğunuzda bebeğinizin fotoğrafı yüzü kapalı şekilde Instagram hikayenizde paylaşılacaktır.