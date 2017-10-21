Android ve iOS: Fotoğraflarda Bebeğin Yüzünü Kapama

Android ve iOS Fotoğraflarda Bebeğin Yüzünü Kapama 0

Android ve iOS‘li akıllı telefonunuzla sosyal ağlarda paylaştığınız fotoğraflarda bebeğin yüzünü kapama işlemi için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Bildiğiniz gibi artık hemen hepimiz bir ya da birkaç sosyal ağda hesaba sahibiz ve paylaşım yapmayı oldukça seviyoruz. Tabii fotoğraflarda hemen herkesin gizlemek istediği bir şeyler olabiliyor. Anonim bir hesaba sahipseniz (özellikle Twitter ve Instagram’da) yüzünüzü veya fotoğraftaki arkadaşlarınızın yüzlerini gizlemeniz gerekebilir. Son dönemde sosyal ağlarda trend olduğunu gözlediğimiz şekilde bebeğinizin fotoğrafını paylaşırken yüzünü gizlemek isteyebilirsiniz. Bunun için sosyal ağ uygulamalarındaki sticker’lardan faydalanabilirsiniz. Android‘li akıllı telefon ve iPhone‘da fotoğraflarda bebeğin yüzünü kapama işlemi kolaylıkla halledilebiliyor.

Android ve iOS: Fotoğraflarda Bebeğin Yüzünü Kapama

Öncelikle fotoğrafı görüntüleyin ve sağ üstteki paylaşma butonuna dokunun.

Android ve iOS Fotoğraflarda Bebeğin Yüzünü Kapama 1

Biz ilk olarak Twitter’da bu işlemi nasıl uygulayabileceğinize değinmek istiyoruz. Menüden Twitter’ı seçtik. Fotoğraf otomatik olarak eklendi. Şimdi sağ alttaki smile simgeli butona dokunun.

Android ve iOS Fotoğraflarda Bebeğin Yüzünü Kapama 2

Sticker / çıkartma listesi karşınıza gelecek. Buradan dilediğiniz bir çıkartmayı seçin.

Android ve iOS Fotoğraflarda Bebeğin Yüzünü Kapama 3

Çıkartma fotoğraf üzerine ekleniyor. Çıkartmayı köşelerinden tutup çekerek büyütebilir veya küçültebilir, dilediğiniz yerde konumlandırabilir, ekseni etrafında kaydırarak rotasyon yaptırabilirsiniz.

Android ve iOS Fotoğraflarda Bebeğin Yüzünü Kapama 4

Tabii fotoğrafa filtre uygulamayı da düşünebilirsiniz.

Android ve iOS Fotoğraflarda Bebeğin Yüzünü Kapama 5

Fotoğrafta kırpma / ölçeklendirme yapabiliyorsunuz.

Android ve iOS Fotoğraflarda Bebeğin Yüzünü Kapama 6

Paylaş butonuna dokunarak fotoğrafı Twitter’da paylaşabilirsiniz. Şimdi Facebook’a bakıyoruz. Facebook uygulamasını çalıştırın ve arayüzdeki Ne düşünüyorsun? yazılı kutucuğa dokunun. Karşınıza gelen ekranda Fotoğraf/Video butonunu kullanın.

Android ve iOS Fotoğraflarda Bebeğin Yüzünü Kapama 7

Cihazınızın galerisi açılacaktır. Bebeğinizin fotoğrafını seçin.

Android ve iOS Fotoğraflarda Bebeğin Yüzünü Kapama 8

Fotoğrafın sol alt kısmında yer alan Düzenle butonunu kullanın.

Android ve iOS Fotoğraflarda Bebeğin Yüzünü Kapama 9

Listeden bir sticker seçebilirsiniz. Facebook’ta sticker mağazası da var, çıkartma koleksiyonunuzu genişletebiliyorsunuz.

Android ve iOS Fotoğraflarda Bebeğin Yüzünü Kapama 10

Biz mağazadan Baba Sevgisi temalı çıkartmayı edindik.

Android ve iOS Fotoğraflarda Bebeğin Yüzünü Kapama 11

Beğendiğimiz çıkartmalardan birisini fotoğrafımıza ekliyoruz.

Android ve iOS Fotoğraflarda Bebeğin Yüzünü Kapama 12

Çıkartma fotoğraf üzerine ekleniyor. Çıkartmayı köşelerinden tutup çekerek büyütebilir veya küçültebilir, dilediğiniz yerde konumlandırabilir, ekseni etrafında kaydırarak rotasyon yaptırabilirsiniz. Tabii Facebook’ta da filtre kullanımı, fotoğrafı kırpma, metin ve çizim ekleme gibi seçenekler mevcut.

Android ve iOS Fotoğraflarda Bebeğin Yüzünü Kapama 13

Paylaş butonuna dokununca fotoğraf Facebook’ta paylaşılacaktır. Şimdi Instagram’a bakıyoruz. Instagram hikayenizde paylaştığınız fotoğraflara da çıkartma ekleyebiliyorsunuz. Uygulamayı çalıştırın ve üst kısımda hikayelerin listelendiği bölümde Sen‘e dokunun.

Android ve iOS Fotoğraflarda Bebeğin Yüzünü Kapama 14

Kamera arayüzü açılınca bebeğinizin fotoğrafını çekin. Daha sonra sağ üst kısımdaki smile simgeli butona dokunun.

Android ve iOS Fotoğraflarda Bebeğin Yüzünü Kapama 15

Açılan ekrandan dilediğiniz sticker’ı seçebilirsiniz. Instagram’da zengin bir çıkartma koleksiyonu var.

Android ve iOS Fotoğraflarda Bebeğin Yüzünü Kapama 16

Çıkartma fotoğraf üzerine ekleniyor. Çıkartmayı köşelerinden tutup çekerek büyütebilir veya küçültebilir, dilediğiniz yerde konumlandırabilir, ekseni etrafında kaydırarak rotasyon yaptırabilirsiniz. Hikayenizde paylaşacağınız fotoğrafa metin ve çizim ekleme imkanı da var.

Android ve iOS Fotoğraflarda Bebeğin Yüzünü Kapama 17

Gönder butonuna dokunduğunuzda bebeğinizin fotoğrafı yüzü kapalı şekilde Instagram hikayenizde paylaşılacaktır.

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