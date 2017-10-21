Üretkenliği arttırmak istiyorsanız yapacaklar listesi uygulaması kullanmalısınız. Beyninizin planlama yükünü ortadan kaldırarak akıl gücünüzü diğer işlere kaydırabilirsiniz. Aradığınız tarza uyan bir yapacaklar listesi uygulaması bulmakta zorlanabilirsiniz. TickTick uygulamasın bu alanda yükselişte.

Android: TickTick Yapacaklar Listesi Uygulaması

Yeni uygulamaları sürekli denemek zorunda kalan biri gereğinden fazla zaman harcamak zorunda kalabilir. Bu yüzden önerimiz TickTick uygulamasına göz atmanız:

Ücretsiz olan bu uygulamayı indirin ve kurun. Arabirim açısından bir artısı olmadığını göreceksiniz. Basitlik ve okunabilirlik ön planda. Yapacaklar listesi uygulamaları böyle olmak zorunda. Üç panelli yaklaşım kullanılıyor.

Menü butonuna basarak açılabilen sol panelde farklı listeler arası geçiş var. Bir göreve tıklanınca açılan sağ panelde detaylar görülüyor ve düzenleme gerçekleştirilebiliyor. Ana panelin alt kısmında yeni görev ekleme butonu var.



Bireysel görevler listeler altında toplanıyor. Aynı zamanda klasörler altında organize edilebiliyor. Bu çok seviyeli yaklaşım sayesinde tek bir hesap altında çok sayıda görev kontrol edilebiliyor. Bugüne ait akıllı görünümse özet geçiyor.

Görevlere ek bilgi için notlar da eklenebiliyor. Buna yönelik olarak sınırsız alan sunuluyor. Notlar aynı zamanda alt görevlere dönüştürülebiliyor. Yorum desteği de olan uygulama aynı zamanda dosya ekleme imkanı da veriyor.

Öncelik sıralaması da yer almakta ve düşük, orta, yüksek ya da önem derecesiz seçmek mümkün. Bunları kullanıp kullanmamak size kalıyor. Ada, önceliğe, zamana göre sıralamak ya da özel sıralama yapmak da mümkün.

Tekrar eden görevlere zaman aralığı vermek ve hatırlatıcı eklemek de mümkün. Premium sürümü alırsanız sınırlamalar kalkıyor ve listeler, eklentiler, hatırlatıcılar sınırsız biçimde eklenebiliyor. Maalesef premium üyelik için aylık ödeme isteniyor. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.