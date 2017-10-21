Essential Phone Taklitçisi Sharp Aquos R Compact

Akıllı telefon dünyasında sağlam bir yeri olmayan Japonya merkezli Sharp, diğer ürünleriyle ön planda ve Japonya’da güç sahibi. Firmanın yeni tanıttığı akıllı telefon modeli olan Aquos R Compact, görünüş itibariyle Essential Phone gibi üst kısımda yer alan ön kamera çentiğine sahip tam ekran tasarımını esas alıyor. Bu ekranda ince çerçeve olsa da alt kısımda geniş bir alan var. Adından anlaşılabileceği gibi Compact boyutlarda ve 4.9 inç IGZO ekran çözünürlüğü 2032 x 1080 piksel. Asıl ilgi çeken yanı ekranın 120 Hz tazeleme yapabiliyor olması.

Boyutları geniş olmasa da ekranın iddialı olduğu ortada. Sharp Aquos R Compact’ı sıradışı kılansa ilgi çekici üst kısım. Bu nedenden ötürü Android ile gelen bildirim alanı orta kısımdan kesik duruyor. Acaba 8 MP selfie çekim desteği olan bu ön kamera alttaki geniş alana taşınamaz mıydı? Bu alt kısımda geniş bir fiziksel Home butonu var ve aynı zamanda parmak izi okuyucu olarak işliyor.

Ekran haricinde donanım özellikleri orta segmente hizmet ediyor. Qualcomm Snapdragon 660 işlemci, 3 GB RAM, 32 GB depolama, 16.4 MP ana kamera, USB Type-C portu, Bluetooth 5.0 ve Android 8.0 Oreo işletim sisteminden söz ediliyor. Siyah, gümüş, beyaz ve altın renk seçenekleriyle sene sonunda satışta olacak. Şimdilik Japonya fiyatı bile ilan edilmiş değil.