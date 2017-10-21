HTC U11 Android Oreo güncellemesi ile ilgili yeni bir gelişme söz konusu. Bilindiği gibi Android 8.0 Oreo işletim sistemi 21 Ağustos’ta resmen duyurulmuş ve Google güncellemeyi kendi güncel akıllı telefonları için dağıtmaya başlamıştı. Android Oreo tanıtımını takiben akıllı telefon üreticileri güncellemeyi alacak olan mevcut akıllı telefonlarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Tayvan merkezli teknoloji firması HTC de U11 modeli üst düzey akıllı telefonunun Android Oreo güncellemesini alacağını Ağustos ayında doğrulamıştı. Tarih olarak yılın dördüncü çeyreği işaret edilmiş ancak daha net bir bilgi verilmemişti.

HTC U11 Android Oreo Güncellemesi

Twitter’da mobil dünyadan sızıntı bilgiler paylaşan LlabTooFeR hesabının verdiği bilgiye bakılırsa HTC U11 için Android Oreo güncellemesi hazırlıkları final aşamasında ve güncellemenin Kasım ayı sonunda veya Aralık ayı başında dağıtılmaya başlanması bekleniyor.

HTC’nin U11 modeli dışında Android Oreo güncellemesini alacak olan başka modelleri de mevcut. U Ultra ve HTC 10 akıllı telefonlar da Android 8.0 Oreo güncellemesini elde edebilecek fakat bu güncellemelerin yayınlanma tarihi ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

153.9 x 75.9 x 7.9 mm boyutlarında ve 169 gram ağırlığındaki HTC U11’in 5.5 inç genişlikli Super LCD5 ekranı 2560 x 1440 piksel çözünürlük değerine sahip. Cihaza güç veren üst düzey Snapdragon 835 yongasetinde 4 adet 2.45 GHz Kryo ve 4 adet 1.9 GHz Kryo işlemci çekirdekleri ile Adreno 540 grafik işlemcisi bulunmakta. 4 GB RAM + 64 GB depolama birimi / 6 GB RAM + 128 GB depolama birimi, 256 GB’a kadar kapasitedeki kartları destekleyen microSD kart yuvası, 12 MP çözünürlüklü f/1.7 ana kamera, ön yüzde 16 MP çözünürlüklü f/2.0 selfie kamerası ve 3000 mAh kapasiteli pil gibi detaylar var. Akıllı telefon kutusundan Android 7.1 Nougat işletim sistemi versiyonuyla çıkıyor.