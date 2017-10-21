Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro’da ekran görüntüsü almak için ne yapılması gerektiğine değineceğiz. Mate 10 ve Mate 10 Pro modelleri 2017’de kullanıma sunulan en güçlü akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Huawei bu cihazlarında yapay zeka ile ilgili işlemleri üstlenmek üzere bir nöral işlem birimi (NPU) kullanıyor. Mate 10’da 5.9 inç genişlikli LCD, Mate 10 Pro’da ise 6 inç AMOLED ekran bulunmakta. Bu akıllı telefonlarda görüntülediğiniz içerikleri arkadaşlarınızla paylaşmak veya daha sonra kolay ulaşılabilecek şekilde saklamak için ekran görüntüsü almak isteyebilirsiniz. Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro’da ekran görüntüsü almak oldukça kolay.

Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro’da Ekran Görüntüsü Almak

Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro akıllı telefonlarda ekran görüntüsü almak için görüntüsünü yakalamak istediğiniz sayfayı / menüyü / ekranı açıp güç ve ses azaltma butonlarına bir arada basılı tutun. Ekranda görüntü yakalama efekti belirecek ve sesi duyacaksınız, butonları serbest bırakabilirsiniz.

Cihazlarda Knuckle screenshot veya Smart Screenshot adıyla bilinen akıllı ekran görüntüsü alma özelliği de bulunmakta. Ekrana iki kez tıklayarak ekran görüntüsü alma imkanı sunuluyor, bu sayede tek elinizi kullanarak kolayca ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Knuckle Screenshot özelliğini aktive etmek için:

Settings menüsüne gidin ve Smart assistance seçeneğine dokunun.

menüsüne gidin ve seçeneğine dokunun. Motion control ‘a girin, buradan Smart screenshot özelliğini etkinleştirin.

‘a girin, buradan özelliğini etkinleştirin. Artık ekran görüntüsünü almak istediğiniz sayfayı / menüyü / ekranı görüntüleyip ekrana iki kez tıklatma yaptığınızda ekran görüntüsü alınacaktır.