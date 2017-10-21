Apple Müzik ile iPhone‘unuzda müziğin keyfini çıkartabilir kendinize özel oluşturduğunuz oynatma listeleriyle gününüzü daha da özelleştirebilirsiniz. Apple Müzik’te takip etmek istediğiniz kişileri takip edebilir, onların oluşturduğu oynatma listelerine, önerdiği müziklere erişebilirsiniz. Aynı şekilde sizi takip etmek isteyen kişiler de sizi takip edebilir, oluşturduğunuz oynatma listelerine göz atabilir.

Her sosyal platformda olduğu gibi sizi takip etmesini istemediğiniz kişilere hesabınızı gizleyebilirsiniz. Bu oldukça basit bir iştir.

iOS 11: Apple Müzik Hesabını Herkese Açık veya Gizli Yapma

Apple Müzik hesabını herkese açık veya gizli yapmak üç adımda tamamlanabilir. İlk adım hesabınızın gizlilik ayarlarına erişmek olacaktır. Hesabınızın herkese açık olup olmadığını kontrol etmek için Apple Müzik’i başlatın. Ekranın altında yer alan Sizi Bilmek İçin‘e tıklayın ve ardından sağ üst köşede bulunan hesap simgesine dokunun.

Hesap sayfasında hesap kullanıcı adınızın ve isminizin yer aldığı bölümde bulunan Düzenle‘ye tıklayın veya ekranın sağ üst köşesinde yer alan üst üste bulunan üç noktaya tıklayarak Profili Düzenle‘yi seçin.

Profili Düzenle‘ye girdikten sonra Etkinliğinizi Kimler Takip Edebilir‘e girin. Hesabınızın herkese açık olmasını istiyorsanız, yani hesabınızı takip etmek isteyen kişilerin sizi direkt takip etmesini istiyorsanız Herkes seçeneğini seçin. Hesabınızın gizli olmasını ve yalnızca size takip isteği atan kişileri onayladığınızda takip edilmek istiyorsanız Onayladığınız Kişiler‘e dokunun.

Eğer gizliliği en üst düzeye çıkarmak(!), hesabınızı silmek istiyorsanız da Profili Düzenle sayfasını en alta kaydırın ve Profili Sil‘e dokunun.

iOS 11: Apple Müzik Hesabını Herkese Açık veya Gizli Yapma ve diğer tüm konular hakkındaki sorularınızı bize forumumuz üzerinden iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.