iOS‘ta App Store‘da yer alan uygulamaların ücretinden belki de bu hafta sonu kurtulabilirsiniz. Haftanın ücretsiz uygulamasıyla şans ayağınıza geldi. Çok istediğiniz ama satın alma ücretinden şikayetçi olduğunuz uygulama belki de bu hafta indirime girdi!

Ama iOS 11‘in güncellenmesiyle birlikte App Store’unda güncellenmesi Haftanın ücretsiz uygulaması bölümünü de kaldırdı. Nereye gitti?

Haftanın ücretsiz uygulamalarını iOS 11’de takip etmek için yazımızı okumaya devam edin…

iOS 11: Haftanın Ücretsiz Uygulamasını Bulma

iOS 11’de haftanın ücretsiz uygulamasını bulmak Apple kullanıcılarına göre artık iOS 11’den geçti. Düşünüyoruz ki App Store, uygulamaları ücretsiz dağıtmaktan sıkıldı(!)

Tabii ki de moralinizi bozmayın. Elinizin altında bir alternatif daha var.

App Store’a girin ve burada yer alan sekmelerden Bugün’e tıklayın. Ama sevinmeyin, App Store’da Günün Uygulaması, uygulama ücretsizse ücretsiz ücretliyse ücretlidir. Burada yer alan Günün Uygulaması bir tavsiye niteliğindedir ve bu sayfada uygulama hakkında yazılmış yorumlara, makalelere erişebilirsiniz.

App Store’un, Haftanın Ücretsiz Uygulamaları bölümünü iOS 11 için aktifleştirip aktifleştirmeyeceği de akıllara takılan sorular arasında. Sizler de iOS 11: Haftanın Ücretsiz Uygulamasını Bulma ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuzu kullanarak iletebilirsiniz. Forumumuza buraya tıklayarak gidebilirsiniz.