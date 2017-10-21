Apple cihazlarda varsayılan uygulamaları seçmek her zaman için sıkıntılı olmuştur. Gerçekte Apple’ın işletim sisteminin önceki sürümleri Google Maps ile yol tarifi almaya imkan veriyordu ama artık Apple Maps’in kullanılması isteniyor ve Google Maps’in seçilmesine destek verilmiyor.

iOS: Yer Tariflerini Doğrudan Google Maps İle Açmak

Google Haritalar kullanmayı tercih edenlerse bazı işlemler yapmak zorunda. Apple Maps yerine Google Maps ile yol tarifi almak istiyorsanız Google ürünlerini kullanmalısınız. Google Arama, Chrome, Drive, Takvim ve Gmail ile en iyi sonuç alınabilir. Safari kullanmayı tercih ediyor olsanız bile yol tarifini Google Haritalar ile alabilirsiniz.

Ancak burada bazı sıkıntılar var. Google servisleriyle Gmail olmayan e-posta adresi kullanmak mümkün olsa da maalesef Gmail’in iOS sürümü Gmail olmayan adres eklemenize izin vermiyor. Bu yüzden size gönderilen adresler e-posta içindeyse Google Maps ile açamazsınız. Apple iMessage ya da Apple Kişiler için kolayca erişilebilen bir alternatif de yok.

Aynı zamanda favori uygulamalarınızın bu tür adres linklerini nasıl değerlendirdiğini kontrol etmelisiniz. iMessage ile gelen adresler Apple Maps ile açılır. WhatsApp ile gelenlerin hangi haritada açılacağı seçilebilir. Adrese tıklayıp paylaşma seçin ve Google Maps kuruluysa seçenek gelecek. Adresleri bu şekilde açamazsanız adresi kopyalayın ve Google Maps açıp yapıştırın. Elbette tercih edilecek bir yöntem değil ama kimi zaman Apple sizi buna zorluyor olacak. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.