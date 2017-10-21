Lenovo K8, Note, Plus Sahiplerine Oreo Müjdesi

Lenovo’nun daha önceden Motorola marka cihazları için Android 8.0 Oreo güncelleme listesi yayınlayıp alacak cihazları listelediğini görmüştük ama Lenovo marka cihazlar için bilgi verilmemişti. Firma son olarak Android 8.0 Oreo güncellemesi alacak üç modelini birden duyurdu ama bunlar aslında K8 ve Note ile Plus versiyonları yani temelde aynılar. En yeni Android sürümünü alacak olsalar da kullanıcıların en azından yaz başına kadar yani yarım seneden fazla beklemesi gerekecek. Bu derece uzun bir bekleme süresi aşırı görünüyor ve bazı kullanıcılar K8 yerine diğer cihazlara geçebilir gibi görünüyor.

Bu telefonlara sahip olup memnun olanlar gelecek yazı sabırsızlıkla bekleyecek. Google’un Ağustos ayında sunduğu işletim sistemi güncellemesini bir sene gecikmeyle alıyor olacaklar ama hiç yoktan iyidir çünkü bazı Lenovo cihazlar Android 7.0 ötesine geçmeyecek gibi görünüyor. Gelecek yaz Oreo güncellemesi alırken bu esnada Android 9.0 duyurusu gelebilir. Lenovo’nun neden bu kadar uzun süre biçtiği merak konusu ama firmanın diğer cihazlarını onaylamamış olması da tepki çekiyor. Bu yüzden K8 sahiplerini şanslı sayabiliriz!