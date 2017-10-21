Sony’nin Phablet pazarına hitap eden modeli Sony Xperia XA Ultra, dev ekranı ve gelişmiş özellikleri ile piyasanın nabzını yükseltiyor. Sony Xperia XA Ultra’nın 16.0 MP’lik geniş açılı ön kamerası, selfie severlerin ilgi odağı haline gelmişti. Ayrıca Sony Xperia XA Ultra’nın 2700 mAh değerindeki bataryası, bir gününüzü rahat geçirmenizi sağlıyor. Bu yazımızda Sony Xperia XA Ultra Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları izleyerek, Stock ROM yükleme işleminin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.

İndirmeler

Sony Mobile Flasher programını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Sony Xperia XA Ultra Stock ROM dosyasını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Hazırlık

Sony Xperia XA Ultra Stock ROM yükleme işlemini yapabilmeniz için telefonunuzun Rootlu olması gerek. Eğer telefon Rootlu değil ise, Sony Xperia XA Ultra Root ve TWRP Recovery Yüklemek

adlı yazımızdan yardım alabilirsiniz.

Sony Xperia XA Ultra’nın USB hata ayıklama modunu aktif etmeniz gerek. Bunun için ilk olarak Ayarlar kısmına girerek Geliştirici seçeneklerinin görünür olup olmadığını kontrol edin. Eğer Geliştirici seçenekleri görünmüyorsa, Telefon hakkında > Derleme numarasının üzerine 6-7 kez dokunun. Şimdi ise Geliştirici seçeneklerine girdikten sonra Hata ayıklama bölümünde yer alan USB hata ayıklama modunu etkinleştirin

Yukarıdaki ”İndirmeler” kısmındaki link üzerinden Sony Mobile Flasher programını bilgisayarınıza indirin.

Not: Anlatacağımız rehberdeki işlemlerin sonrasında alabileceğiniz hata veya arızaların sorumluluğun tamamen kendinize ait olduğunu belirtelim.

Sony Xperia XA Ultra Stock ROM Yükleme

Öncelikle kurulum işlemlerini bitirdiğiniz Sony Mobile Flasher programını açın.

Programın sol üst köşesinde bulunan yıldırım butonuna basın.

Ekranınıza Bootmode chooser penceresi geldiğinde ise öncelikle Flashmode seçeneğini işaretleyin. Ardından Ok butonuna basarak işlemlere devam edin.

Firmware Selector penceresi ekranınıza geldiğinde, sağ üst köşede bulunan üç noktalı butona basın. Bu sayede ROM dosyasını seçebilirsiniz. Şimdi ise Flash butonuna basmanız gerekiyor.



Flash butonuna bastıktan sonra USB kablo görüntülü bir ekran karşınıza gelecektir. Bu aşamada telefonunuzu güç tuşuna basarak kapatın ve USB kablo yardımıyla bilgisayarınıza bağlayın. Sony Xperia XA Ultra Stock ROM yükleme işlemi otomatik olarak başlayacaktır.

Yükleme işlemi başarıyla sonlandığında ekranınıza INFO – Flashing finished. yazısı gelecektir. Aklınıza takılan soruları, forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimize sorabilirsiniz.