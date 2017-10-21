Sony Xperia Z5 Premium’un renk seçenekleri arasında yer alan altın sarısı, popülerliğine katkıda bulunmuştu. Sony Xperia Z5 Premium, 23.0 MP’lik arka kamerası ile video çekerken aynı anda fotoğraf da çekebildiğiniz için önemli anlarınızı kaçırmamanızı sağlıyor. Sony Xperia Z5 Premium’da bulunan parmak izi okuyucu sensörü, güç tuşuna entegre edilerek estetik duruşunu koruyor. Bu yazımızda Sony Xperia Z5 Premium Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız işlemleri uygulayarak, Sony Xperia Z5 Premium’un orijinal Android sürümüne geri dönüş yapabilirsiniz.

İndirmeniz gerekenler

Sony Xperia Z5 Premium Stock ROM dosyasını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Sony Mobile Flasher programını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Hazırlık

Sony Xperia Z5 Premium Stock ROM yükleme işlemini yapabilmeniz için telefonunuzun Rootlu olması gerek. Eğer telefon Rootlu değil ise Sony Xperia Z5 Premium Root atma başlıklı yazımızdan yardım alabilirsiniz.

Sony Mobile Flasher programını indirin ve kurulum işlemlerini gerçekleştirin.

Sony Xperia Z5 Premium’un USB hata ayıklama modunu aktif etmeniz gerek. Bunun için ilk olarak Ayarlar kısmına girerek Geliştirici seçeneklerinin görünür olup olmadığını kontrol edin. Eğer Geliştirici seçenekleri görünmüyorsa, Telefon hakkında > Derleme numarasının üzerine 6-7 kez dokunun. Şimdi ise Geliştirici seçeneklerine girerek USB hata ayıklama modunu etkinleştirebilirsiniz.

Not: Anlatacağımız işlemlerin sonrasında alabileceğiniz hata veya arızaların sorumluluğun tamamen kendinize ait olduğunu belirtelim.

Sony Xperia Z5 Premium Stock ROM Yükleme

İlk olarak bilgisayarınıza yüklemiş olduğunuz Sony Mobile Flasher programını açın.

Program açıldıktan sonra sol üst köşede yer alan yıldırım butonuna tıklayın.

Bunun sonucunda açılan Bootmode chooser penceresinde ilk olarak Flashmode seçeneğini seçin ve ardından Ok butonuna tıklayın.

Şimdi ise Firmware Selector ekranı geldiğinde sağ üst köşede bulunan üç noktalı butona basarak ROM dosyanızı seçebilirsiniz. Ardından Flash yazan butona basarak işlemlere devam edin.

Son olarak ekranınıza gelen USB görüntülü aşamada ise telefonunuzu kapatarak USB kablo yardımıyla bilgisayara bağlayın. Sony Mobile Flasher, telefonunuzu algıladığında otomatik olarak yükleme işlemini başlatacaktır.

Sony Xperia Z5 Premium Stock ROM yükleme işlemi başarıyla bittiğinde, INFO-Flashing finished yazısı ekranınızda belirecektir. Konu ile ilgili sorularınızı, forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimize iletebilirsiniz.