Bu yazımızda Asus ZenFone Go Hard Reset atma adımlarını ele aldık.
Asus ZenFone Go Hard Reset Atma
İlk önce telefonunuzun üst kısmında yer alan Güç tuşuna bir kez dokunarak ekranının açılmasını sağlayın.
Şimdi ise, Ayarlardan Yedekle ve sıfırla bölümüne erişin. Menü’nün alt kısmında yer alan Fabrika ayarlarına sıfırla seçeneğine dokunun.
Sıfırlama işlemini başlatmak için Cihazı sıfırla butonuna basarak gerekli izinleri vermeniz gerekiyor.
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