AB Mahkemesi’ne Göre Uber Dijital Servis Değil

Avrupa Birliği yüksek mahkemesi bugün verdiği hükümde araç paylaşım platformu Uber’in tıpkı diğer taksi operatörleri gibi taşımacılık servisi olarak görülmesi kararını onayladı. Şirket kendilerinin dijital bir servis olduğunu ve diğer e-ticaret işletmeleri gibi daha hafif vergiler ödemesini gerektiğini savunmuştu.

Uber

Servis 2011’de çıktı ve bugün tüm dünyada 600’e yakın şehir ve bölgede çalışıyor. Bunların 60’dan fazlası Avrupa’da yer alıyor. Avrupa Adalet Divanı, Uber tarafından verilen hizmetin “ulaşım alanındaki hizmetleri kapsadığını” ve üye ülkelerin konuya yasal olarak bu şekilde yaklaşması gerektiğini belirtti.

İspanya’daki taksi birlikleri önce UberPOP’ın haksız rekabet oluşturduğundan şikayetçi olmuştu. Bunu daha sonra servisin tüm Güney Avrupa ülkelerinde ve başlıca Avrupa şehirlerinde yasaklanması izledi.