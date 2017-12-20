Çin devi Huawei çılgın bir yükselişe geçti ve Samsung ile Apple bile devlerin bile satışlarına sekte vurur hale geldi. Firmanın son nesil akıllı telefonlarından Mate 10 Pro içerdiği dual kamera ve yapay zekayla eşsiz fotoğraflar çekebiliyor.

Android: Huawei Mate 10 Pro Navigasyon Menüsü

Çerçevesiz geniş bir ekrana sahip olan telefonda bu geniş alandan verimli biçimde sonuç alabilmek için belirli menüler eklemek mümkün. Hareket halinde yüzen bir navigasyon menüsü ekleme kararı alan Huawei kullanıcılara yeni bir deneyim vaat ediyor. Şeffaf butonu istediğiniz yere taşıyıp hızlı erişilen bir menüye sahip olabilirsiniz.

Üstteki çekmeceyi aşağı çekin ve dişli sembolüne tıklayın.

Ardından aşağı inin ve akıllı asistanı bulun.

Sistem navigasyonu seçin ve navigasyon beşiğine tıklayın.

Navigasyon beşiğini aktifleştirin.

Artık uzun tıklayıp yerini değiştirebilirsiniz.

Tek tıklamayla geri gitmek, uzun tıklayıp ana ekrana dönmek mümkün.

Tıklayıp eli kaydırınca çoklu uygulama menüsü açılacak.

Bu varken alttaki navigasyon çubuğu olmasın istiyorsanız tekrar aynı ayarlara girin.

Akıllı asistan içinde bu kez sistem navigasyonu sonrasında navigasyon çubuğu seçin.

Navigasyon çubuğunu kapatın.

Artık altta görünmez ama tamamen kapanmaz. Parmakla alttan yukarı çekince geri gelebilir.

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