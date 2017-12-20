Android işletim sistemli cihazların en büyük avantajlarından biri açık yapısıyla özelleştirmelere izin vermesi. Bu sayede root yani yönetici yetkisini elde etmek mümkün. Elbette Android sürümü ilerledikçe root için arka kapı bulma gereksinimi tekrarlanıyor ve biraz zaman alabiliyor.

Android: Kaybolan Root Özelliğini Geri Getirmek

Cihazınıza bir şekilde apk uygulama kurarak ya da bilgisayardan kablo bağlantısıyla komut göndererek root almayı başarmış olabilirsiniz ama kimi zaman sisteme eklenen dosyalar değişebilir ya da diğer sistem güncellemeleri yüzünden root hakkı elinizden gidebilir. Aniden beklenmedik biçimde root izni kalkmışsa ve uygulamalar uyarı veriyorsa tekrar root almanız gerekir.

Öncelikli olarak Root olup olmadığını doğrulamak adına Root Checker adlı uygulamayı kurup analiz yapabilirsiniz. Eğer root varsa uygulama izin isteyince onay verin ve hatasız biçimde cevap alın. Root yoksa uygulama olmadığını işaret edecek.

Root almak için Root Manager ya da Magisk, SuperSU gibi seçeneklerden destek almışsanız kurulu olan ilgili uygulamayı bulun ve açın. Uygulamalar root olmadığına dair bildirim verebilir ve yeniden almak için sizden onay isteyebilir. Örneğin SuperSU uygulaması binary kodlarının eskidiğini ve güncellemeniz gerektiğini söyleyebilir.

Onay verin ve bir süre bekleyin. Ardında dosyalar inip sisteme eklenince ya da hazır olunca yeniden başlatma ve kurtarma menüsüyle kurma seçeneği gelecek. Devam edince yeniden başlar ve sorun aşılabilir.

Çare olmazsa ya da başka uygulamalar kullanıyorsanız uygulamaya ait verileri ya da önbelleği temizlemek için ayarlardan uygulamalara girin ve adını bulup alt menüden temizleme komutu verin. Kimi zaman kaldırıp yeniden kurmak zorunda bile kalabilirsiniz. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.