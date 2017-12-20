OEM telefon üreticisinin markası ne olursa olsun Android içeren cihazlarda sınırlı sayıda font kullanılabiliyor. Cihaz ayarlarına bakınca font seçeneği görmemeniz bile olası. Sistem görünümünü değiştirmek isteyenler font uygulaması kursa bile sonuç alamayabilir. Root etmek şart olabilir.

Android: Root Olmadan Samsung Cihaza Font Kurmak

Bu durum özellikle Samsung imzalı Android işletim sistemli cihaz sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Font değiştirmek için root almak şart görünüyor ama bu işe girmek istemiyorsanız ne yapacaksınız? Eğer işletim sisteminiz Android Nougat ya da Oreo sürümüne terfi etmişse font ekleme ve değiştirmenin yolu açıldı.

teamwings’in geliştirdiği “Wings Samsung Fonts” projesinin sonuçları hayli olumlu. Samsung cihazlarda yer alan substratum desteği sayesinde font ekleyip kurmak kolay. Sadece Android Nougat ya da Oreo içeriyor olması lazım. Galaxy App mağazasındaki SamsungSans fontunu indirio kurarak işe başlamalısınız. Ayrıca güvenlik ayarlı içinden bilinmeyen kaynaklara onay verilmeli. İndirilebilecek dosyalar:

İlk olarak SamsungSans fontunu Galaxy Apps ile kurun ve Substratum kullanıp kullanmama durumuna, Android sürümüne göre ilgili paketi indirin ve kurun. Substratum varsa açıp içinden yeni fontu seçin.

Cihaz ayarlarına girip ekran menüsüne girin ve ekran zoom ve font kısmına bakınca alt kısımda yeni fontları göreceksiniz. Bunlardan istediğiniz seçin ve uygulayın. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.