Asus ZenFone 2 Laser Hard Reset atma adımlarını uygulamadan önce verilerinizi yedeklemeyi unutmayınız.
Asus ZenFone 2 Laser Hard Reset Atma
İlk önce telefonunuzun üst tarafında yer alan Güç tuşuna bir kez dokunun.
Erkan kilidinizi açtıktan sonra, Ayarlarınızdan Yedekle ve sıfırla kısmına erişin.
Şimdi ise, Kişisel veri bölümünde yer alan Fabrika ayarlarına sıfırla seçeneğine dokunun.
Sıfırlama işlemini başlatmak için Cihazı sıfırla butonuna basarak gerekli izinleri vermeniz gerekiyor. Forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.
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