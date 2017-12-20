Her ne kadar bu senenin amiral gemisi Apple iPhone 8 Plus ile su koruması gelse de IP67 sertifikasından ötürü bir metre derinlikte suya en fazla 30 dakika dayanabiliyor. Daha derinde ya da uzun zamanda arıza çıkabiliyor. Başınıza böyle bir kaza gelirse ne tür önlemler almalısınız?

iOS: Su Hasarı Gören iPhone 8 Plus’u Kurtarmak

Şok geçirmeden en kısa sürede cihazı ıslak ortamdan uzaklaştırmanız ve kurulamanız gerekiyor. İç kısma su geçmişse ve bu nedenden bir türlü açılmıyorsa ya da ekrana tuhaf görüntüler vb geliyorsa kolları sıvamalısınız.

Cihaz çalışıyorsa en kısa sürede kapatın. Aksi durumda iç kısımda hasar riski yükselir. Tüm kılıfları ve kapakları açın ki içte kalıp araya sıkışan su dışarı atılabilsin. Cihazı sallayarak ve emici kağıt havlular kullanarak kurutun ama fırına vb atmayın. Sıvı emici malzemelerden destek almalısınız. Pirinç dolu kase içine yerleştirip bir gün bekletin. Cihazı ertesi gün açın ve kontrol edin. Normalde sizin zorlayarak gövdeyi açmanız daha büyük hasarlara neden olabilir.

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