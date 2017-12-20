Pokemon GO Apple ARKit Desteklemeye Başladı

Devasa bir başarıya ulaşan Pokemon GO’nun arkasındaki iki isim Niantic Labs ve Pokemon Company bugün iPhone’lar için bir dizi yeni özelliğin ekleneceğini duyurdu. Bunlara topluca AR+ ismi veriliyor ve temelde iOS 11 ile tanıtılan Apple’ın ARKit yapısını kullanıyorlar.

Bu nedende ötürü yeni Pokemon GO ARKit fonksiyonları yalnızca iOS 11 veya daha yeni işletim sistemi versiyonları üzerinde çalışacak. Ancak hepsi bu kadar değil; iPhone 6s ya da daha yeni bir cihaza sahip olmanız gerekiyor.

Pokemon GO Apple ARKit

Peki bu kadar gereklilik ne için? Öncelikle, AR+ ile Pokemon’lar belli bir noktaya sabitleniyor. Böylece onlara gerçekten yakınlaşabiliyor ve yalnızca birkaç santim uzaklıktan nasıl göründüklerine bakabiliyorsunuz. Daha ilginç olan şey ise, Pokemon’lar yakınlaştığınızın farkında olacak ve çok fazla zorladığınızda kaçacaklar. Pokemon’lara gerçekten onları korkutup kaçırmadan yaklaşabilen oyunculara Expert Handler isimli bir bonus verilecek.

Her canavarın yanında bir farkındalık ölçer (awareness meter) var. Bu dolduğunda Pokemon kaçmış olacak. Böyle bir durumda yakınlardaki uzun çime dokunarak o Pokemon’un tekrar belirip belirmediğini görebilirsiniz. Pokemon’u yakınındayken yakalarsanız Great ve Excellent Throw bonusu alma şansınız yükselir. Expert Handler bonusu ile birlikte bu daha fazla XP (deneyim puanı) ve Stardust anlamına geliyor.