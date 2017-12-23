Mobil işletim sistemlerinde sürekli yeni açıklar bulunuyor. Aynı zamanda her yeni sürümde daha fazla yenilik var. Bu yüzden güncellemeleri beklerken sabırsız olmakta haklısınız. Üreticilerden gelen güncellemeler hazır olsa da test edilmeden sunulmuyor ve kademeli olarak dağıtım gerçekleşiyor.

Android: OTA Güncellemeleri Zorla İndirmek

Google bazen belirli modeller için güvenlik güncellemeleri de sunuyor. Android One üyesi olan cihaz sahipleri şanslı çünkü iki sene güncelleme güvencesi var. OTA denildiğinde havadan gelen ve öncelikle Wi-Fi ile indirilen cihaz güncellemeleri akla geliyor.

Sistem ayarlarına girip hakkında kısmına bakınca güncellemeler için bir menü olduğunu göreceksiniz ve kontrol etmek için onay vermeniz yeterli. Bu aşamada üreticinin kaynakları analiz ediliyor yani sunucuda yeni paket olup olmadığına bakılıyor. Gelişme yoksa şu hile denenebilir:

Google Servisleri Ağını Temizlemek

Ayarlar uygulamasını açın Uygulamalar alt menüsüne girin Üç noktalı menüye tıklayın ve sistemi de göster seçin Google servisleri ağı adlı uygulamayı bulun Depolama kısmına tıklayın Veri temizleme komutu verin

OTA Güncelleme Kontrolü

İşlemi gerçekleştirip Google servis ağını sıfırlayınca bir kez daha kontrol edip manuel olarak zorlayabilirsiniz.

Ayarlar uygulamasını açın Hakkında kısmına girin Sistem güncellemelerini açın Güncelleme kontrolü başlatın.

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