Tasarımı, özellikleri ve ekran boyutu açısından, teknoloji dünyasında hem iyi hem de kötü yorumlarla gündemde kalan ve halen daha kullanıcı deneyimi açısından yapılan yorumlarla gündemde olan iPhone X‘te, geliştirilmesi gereken özellikleri bu yazımızda sizlere anlatacağız.

Apple’ın iPhone X’te geliştirmesi gereken özellikler neler? Yazımızı okumaya devam edin…

Apple’ın iPhone X’te Geliştirmesi Gereken Özellikler

1-Ekran Boyutu

Ekran boyutu, her yeni iPhone modelinde büyüyor. İlk iPhone’da 3,5 inç ekran boyutu, 3 yıl sonra teknoloji dünyasında satışa sunulan yeni iPhone’da 4 inç ekran boyutu vardı. 2014 yılında, Apple, iPhone Plus modelini 5,5 inç ekran boyutuyla donatmıştı.

5,8 inç ekran boyutuna sahip olan iPhone X’in ekranında çerçeve bulunmaması, ekranın biraz daha büyük olmasına rağmen, Plus modellerinden daha küçük olduğu anlamına geliyor.

2- Çentik

iPhone X’in ekranında bulunan çentik, bazı kullanıcılar tarafından çoktan benimsenmiş bile. Aslına bakarsak iPhone, iPhone X’e eklediği çentik ile bence, bu çentiğin kullanıcıların albenisi olmasını istemiş ve bunu başarmış.

iPhone X’i yan çevirdiğinizde, video izlerken, video ekranı çentiğe göre ayarlanmaktadır. iPhone X, bence çentiğin rengini opsiyonel yapmalıdır.

3- Ekran Dayanıklılığı

iPhone X’in diğer iPhone modellerine göre daha dayanıklı olduğunu düşüyorsanız yanılıyorsunuz. İnce tasarıma sahip iPhone X, ilk iPhone modellerine göre daha dayanıksız. Apple, iPhone X’ten sonra gelecek iPhone modelleri için, dayanıklılık konusunda daha titiz olmalı.

4- Renk Seçeneği

iPhone, uzay grisi, siyah, altın sarısı, beyaz renk seçenekleriyle tasarlanıyor. iPhone X’de tüm bu iPhone için alışılagelmiş renk tercihlerinden ekstra olarak daha farklı renk tercihleri de kullanıcılara sunulabilir. Kırmızı, fıstık yeşili, gül pembesi…

5- Pil Yüzdesi

Pil yüzdesi, iPhone X’in ana ekranında gösterilmiyor. iPhone X’te pil yüzdesini görmek için kontrol panelini açmanız gerekiyor.

Ana ekranda sadece içi dolu, şarj gittikçe azalan bir pil göstergesi var. Bu pil göstergesinden yola çıkarak şarj hakkında yorum yapmak, şarj azaldıkça zorlaşıyor. Apple, güncelleme ile bu sorunu ortadan kaldırmalı.

6- Duvar Kağıtları

iPhone X, daha fazla Apple‘a ait duvar kağıdı seçeneğiyle donatılabilir. Ekran çözünürlüğü yüksek olan ve canlı renkler kullanılan daha fazla duvar kağıdı, iPhone X’e güncelleme ile getirilebilir.

Apple’ın iPhone X’te Geliştirmesi Gereken Özellikler ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuz üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.

Sağlıcakla kalın!